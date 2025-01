Matteo Amantia, storico frontman degli Sugarfree, torna a emozionare il pubblico con la sua partecipazione a Ora o Mai Più, il celebre show musicale del sabato sera di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Con una carriera segnata da successi iconici come Cleptomania, Solo lei mi dà e Scusa ma ti chiamo amore, Amantia si sta mettendo nuovamente in gioco, dimostrando tutto il suo talento e la sua passione per la musica.

Matteo Amantia il più votato dai giudici ad “Ora o mai più”

Lo show musicale del sabato sera di Rai 1, condotto da Marco Liorni, ha visto Matteo Amantia ricevere il maggior numero di voti dai coach nelle prime tre puntate. Il programma, iniziato l’11 gennaio, proseguirà fino al 1° marzo.

Amantia e gli Sugarfree, storica band catanese, sono noti al grande pubblico per successi come Cleptomania, Solo lei mi dà, Scusa ma ti chiamo amore e molti altri brani iconici.

Oltre a lui, tra i concorrenti figurano Antonella Bucci, Loredana Errore, Pierdavide Carone, Valerio Scanu, Pago, Carlotta e Anonimo Italiano.

Il coraggio di mettersi in gioco di Matteo Amantia

Matteo Amantia sta partecipando a Ora o mai più, mettendosi in gioco con grande determinazione e passione. Ogni esibizione è un’occasione per riconquistare il pubblico e ritrovare la magia della musica, ma la verità è che un talento come il suo merita ben altro palcoscenico

La prossima puntata di Ora o mai più 2025

La prossima puntata andrà in onda sabato 1° febbraio alle 21:30 su Rai 1. Oltre al voto dei coach, il pubblico può esprimere la propria preferenza anche sui social (Instagram e X) mettendo un “mi piace” con il cuoricino sulla foto degli artisti in gara.