Una simpatica ed ironica promo in onda in questi giorni, ci ha permesso di capire quando Massimo Gramellini debutterà su La7 con il suo programma, quale sarà il titolo di quest’ultimo ed anche il cast fisso che ne farà parte e terrà compagnia agli spettatori da casa in prima serata.

Vi si vede il giornalista, scrittore, conduttore televisivo nonché editorialista de Il Corriere della Sera che, armi e bagagli, si avvia verso la nuova avventura a bordo di una FIAT 126. Gli fa compagnia un copilota “di lusso”, colto e un po’ maldestro, il cantautore Roberto Vecchioni. Ad attenderli in studio ci sono altri volti noti del piccolo schermo e della cultura. Vi sveliamo tutto di seguito.

In altre parole: gli argomenti e il cast del programma condotto da Massimo Gramellini

Massimo Gramellini, dopo il successo ottenuto in Rai, sta per debuttare su La7 e il titolo della sua trasmissione, come si evince dalla promo, sarà In altre parole. Svelato anche il cast che, accanto a lui, ne farà parte. Lo affiancheranno, oltre a Roberto Vecchioni, la giornalista Alessandra Sardoni, vecchia conoscenza del pubblico mattutino di La7 in quanto da diversi anni al timone del talk Omnibus, il critico d’arte Jacopo Veneziani e il comico Saverio Raimondo.

Un gruppo di professionisti piuttosto eterogeneo dunque, pronto ad intrattenere gli spettatori a casa con serietà e un pizzico di leggerezza. In studio si discuteranno, possiamo immaginare con il consueto piglio critico che da sempre contraddistingue gli interventi di Gramellini, i temi più scottanti dell’attualità e della cronaca, ma ci sarà spazio anche per argomenti più lievi, tipici del’intrattenimento in senso stretto.

Quando e dove vederlo in tv

Manca poco all’esordio di Gramellini sulla rete di Urbano Cairo. La prima puntata di In altre parole infatti, è prevista per la prima serata di Sabato 23 Settembre a partire dalle ore 20.35.