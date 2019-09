L’età c’è, ma il fisico ancora resiste. E’ un Massimo Giletti per certi versi inedito, quello mostrato da Non è l’Arena, il programma che l’ex giornalista Rai conduce da un paio d’anni a La7, nel nuovo promo tv che svela la data di inizio della nuova edizione.

Non è l’Arena torna su La7 con Massimo Giletti: data di inizio ufficiale e orario della prima puntata

Le nuove puntate di Non è l’Arena, con Massimo Giletti riconfermato giornalista, andranno ancora in onda su La7 nella prima serata della domenica; come già detto, nel cast ci sarà anche la novità Selvaggia Lucarelli.

La data di inizio ufficiale scelta per questo terzo anno di Giletti lontano dalla Rai è, dunque, fissata per domenica 22 settembre 2019. A svelarla è stata il nuovo promo, in questi giorni in rotazione sulla rete diretta da Andrea Salerno e con Urbano Cairo editore.

Come la serata di messa in onda, così anche l’orario di inizio in tv del programma rimane invariato. La prima puntata della nuova edizione, infatti, andrà in onda a partire dalle ore 20.30 e coprirà anche la fascia dell’access prime time.

Quindi, si attende anche la nuova sfida tv con Fabio Fazio e Barbara D’Urso: il primo “spostato” da Rai 1 a Rai 2 col suo Che tempo che fa; la seconda, invece, per la prima volta al debutto nella nuova collocazione domenicale assegnata a Live – Non è la D’Urso.

Ci vuole il giusto allenamento per un nuovo inizio! Stiamo tornando per un’altra ricca stagione di Non è L’Arena.. vi aspettiamo, su @La7tv #nonelarena pic.twitter.com/0JmR03C6bY — Non è l'Arena (@nonelarena) September 11, 2019

Massimo Giletti in costume nel nuovo promo di Non è l’Arena | video

«Le ultime bracciate prima del traguardo» le parole che, allora, ben descrivono il nuovo promo di Non è l’Arena, con protagonista Massimo Giletti in costume da bagno e col conduttore che lancia, direttamente dalla acqua, la nuova edizione del suo programma.

Nel nuovo spot, infatti, Giletti promette al pubblico «le vostre sfide saranno le nostre sfide», con in sottofondo le voci dei soliti politici, spesso ospiti in studio nel fortunato talk show domenicale di La7. Queste, ad esempio, alcune frasi udite nel filmato:

«Questo paese è immobile!»;

«Fatta la legge trovato l’inganno!»;

«Ma lo vogliamo il cambiamento oppure no?».

Ecco il video dai social.