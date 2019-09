Massimo Giletti ce l’ha fatta: Selvaggia Lucarelli sarà una delle novità della prossima edizione di Non è L’Arena, il talk show di La 7. Ebbene sì, dopo un lunghissimo tira e molla la giornalista ed opinionista televisiva ha accettato l’invito del giornalista e conduttore a partecipare alla nuova edizione del programma della domenica sera di La7.

Selvaggia Lucarelli a Non è l’Arena: colpaccio di Massimo Giletti

La notizia era trapelata già quest’estate su D’Agospia, ma in queste ore è arrivata la conferma ufficiale sulle pagine del settimanale Oggi: Selvaggia Lucarelli sarà opinionista della nuova stagione di “Non è L’Arena” di Massimo Giletti.

L’ex conduttore Rai è apparso in splendida forma sulle pagine del settimanale intento a registrare il promo della nuova stagione del talk show di informazione ed attualità trasmesso la domenica sera della rete di Urbano Cairo. Un promo destinato a far impazzire le fan di Giletti, visto che il bel giornalista si è fatto immortale mentre esce dalla piscina mostrando un fisico tonico da far invidia a tanti giovanissimi!

Per Giletti si tratta della terza edizione di Non è L’Arena, un programma ideato dallo stesso giornalista che ogni settimana mette al centro della scena i temi e i protagonisti dell’ attualità politica, sociale e della cronaca con un ottimo riscontro in termini di ascolto da parte del pubblico.

Massimo Giletti e la Rai: “ho percepito una situazione precaria, non c’erano certezze”

I rapporti tra Giletti e Urbano Cairo l’hanno spinto a rifiutare qualsiasi tipo di offerta da parte di “mamma Rai” come ha raccontato dalla pagine di Chi:

“Ci ho messo molto tempo a riflettere, ma penso che oggi contino i rapporti personali che si instaurano e il rapporto con Urbano Cairo è molto profondo e va al di là dei successi effimeri della tv. In Rai ho percepito una situazione precaria, non c’erano certezze e ancora meno ce ne saranno alla luce dell’autunno che sta per arrivare, sono stato buon profeta”.

Una scelta importante per Massimo Giletti che con il suo programma “Non è L’Arena” si conferma tra i protagonisti indiscussi del piccolo schermo.