Selvaggia Lucarelli novità di quest’anno a Non è l’Arena? Il programma di La7 condotto da Massimo Giletti torna in onda a breve e, molto probabilmente, con un volto noto arruolato nel cast.

Massimo Giletti starebbe pensando a Selvaggia Lucarelli come nuova opinionista di Non è l’Arena. A quanto pare, l’ex conduttore Rai – oggi a La7 – vorrebbe proprio la blogger tra le new entry di questa edizione.

A farlo sapere è “Dagospia”: “(…) Giletti – si legge nella rubrica ‘A lume di Candela’ pubblicata sul sito – starebbe corteggiando la giornalista Selvaggia Lucarelli che, pur non avendo ancora fornito una risposta definitiva, sembra apprezzare. Accetterà?”.

Da novità della trasmissione, Lucarelli, ultimamente in libreria con “Falso in bilancia”, andrebbe ad impreziosire ulteriormente il talk show. Peraltro, lo farebbe anche in una prima serata, quella della domenica, che si preannuncia già da ora ricca di competitors.

Su Rai 1, infatti, ci sarà la nuova serata fiction. Su Rai 2 il “traslocato” Che tempo che fa con Fabio Fazio (che, però, chiuderà alle ore 23.15 circa). Su Canale 5, infine, la seconda edizione di Live – Non è la D’Urso (la prima in onda di domenica).

Massimo Giletti a La7 da tre anni: Non è l’Arena 2019/2020 inizia a settembre

Lucarelli o meno nel cast, per Massimo Giletti si tratta del terzo anno consecutivo a La7. Il giornalista di 57 anni, infatti, condurrà anche l’edizione 2019/2020 di Non è l’Arena, il cui inizio è fissato a settembre (anche se, al momento, una data ufficiale ancora non c’è).

Quest’anno Giletti presenterà anche alcuni speciali in prima serata, dopo che nel 2017 ha lasciato la Rai in seguito alla chiusura de L’Arena, lo storico programma di Rai 1 da lui condotto la domenica pomeriggio.

Nell’attesa di un nuovo debutto, il conduttore già compare nei primi promo tv realizzati per la nuova edizione, spot in cui il giornalista ricorda anche come contattare il programma (basta scrivere una e-mail a: nonè[email protected]) e ai telespettatori così dice:

“Continuate a mandarci le vostre storie, diventeranno le nostre“.

Ovviamente c’è da fidarsi.