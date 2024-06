La fidanzata di papà è una commedia che, oggettivamente, ha ben poco da dire, ascrivibile al genere del b-movie piuttosto banale e grossolano, sebbene, in qualche frangente, riesca anche a divertire. Si tratta sì, di una comicità stantia, volgarotta e già vista, ma se non pretendete troppo e il vostro intento è solo distrarvi e non pensare per un po’, allora guardatela.

Il meglio? L’interpretazione di Simona Ventura, sebbene non sia propriamente un’attrice, e quella dell’inossidabile Nino Frassica. Va in onda nella prima serata di Giovedì 20 Giugno su Tv8 e se volete saperne di più, siete nel posto giusto.

La fidanzata di papà: la trama in breve e il cast

L’albergatore Massimo vola a Miami per stare vicino al figlio Matteo, in attesa di diventare papà. La compagna Barbara infatti, aspetta un bambino. Un giorno li raggiunge Angela, la madre della ragazza, che è una affascinante manager. Quando tra gli adulti scoppia la passione e il bimbo nasce nero, ecco che la situazione si complica.

Il cast principale, tutto italiano, è composto da volti popolarissimi, ovvero, oltre ai già citati Nino Frassica e Simona Ventura, troviamo Davide Silvestri, Martina Pinto, Bruno Arena, Enzo Salvi, Loredana De Nardis, Mia Terez, Elisabetta Canalis, Teresa Mannino e Biagio Izzo.

Le principali curiosità sul film

La fidanzata di papà è un film di genere commedia/comico diretto da Enrico Oldoini nel 2008. Queste le principali curiosità da conoscere: