The Couple, chi è uscito ieri sera domenica 4 maggio 2025? Durante la terza puntata del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Pierangelo e Jasmine Carrisi e le Sorelle Irma e Lucia Testa?

Chi è stato eliminato a The Couple? Puntata del 4 maggio 2025

A The Couple – Una vittoria per due è arrivato il momento di scoprire il verdetto delle nomination. In studio arrivano le due coppie al televoto: Pierangelo e Jasmine Carrisi e le sorelle Irma e Lucia Testa. “Potessimo tornare indietro lasceremo un pò le emozioni fuori dalla casa, ci siamo fatti prendere dalle emozioni e dai fratelli. Ho capito che in questo gioco bisogna pensare solo a quello. Sarai più cattiva con Antonino” – commentano le Sorelle Testa. Poi è la volta di Pierpaolo e Jasmine: “abbiamo peccato un pò troppo di ingenuità, ma siamo stati bene e ci siamo molto divertiti”.

Dalla casa Antonino Spinalbese confessa: “preferirei uscissero Irma e Lucia, non ci ho mai legato più di tanto. Ho cercato di farmi conoscere levando i pregiudizi che hanno nei miei confronti perchè a me non piace il rifiuto, non ce l’ho con loro, ma sono un pò avvelenate nei miei confronti. Qualsiasi cosa faccia o non faccia non va bene”.

Sorelle Irma e Lucia Testa eliminate a The Couple 2025

Ilary Blasi è pronta a comunicare il verdetto del televoto: “a rinunciare al montepremi da 1 milione di euro è la coppia formata da Le Sorelle Irma e Lucia Testa”. Ancora in gioco Pierangelo e Jasmine votati dal 52,57% dei voti. Le Sorelle Testa commentano l’eliminazione: “ce l’aspettavamo, siamo meno conosciute rispetto ai ragazzi che sono famosi sui social, la famiglia Carrisi, ce lo aspettavamo”.

Francesca Barra, opinionista in studio, commenta: “secondo me questa settimana vi siete concentrate troppo su Antonino, i nemici si studiano e non si va così a muso duro. C’è stato l’allontanamento dal gruppo, troppo concentrate su Antonino non è stata una mossa furba al di là del televoto e della famiglia Carrisi”. Anche Luca Tommassini ha qualcosa da dire: “a me dispiace molto perchè il vostro sogno assomiglia molto al mio di comprare casa alla mamma. La vostra ingenuità televisiva non paga, ma potete andare via a testa alte perchè siete state belle, vere e di cuore”. Sul finale le due eliminate, le Sorelle Testa, hanno la possibilità di assegnare le chiavi e decidono di darle a Laura e Giorgia che commentano: “abbiamo legato tantissimo, mi dispiace siano uscite”.

