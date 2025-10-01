A distanza di un anno dal primo incontro negli studi televisivi di Uomini e Donne, Martina e Ciro hanno annunciato la fine della storia d’amore. Una notizia che arriva dopo giorni e giorni di indiscrezioni e voci su una possibile rottura. La conferma è arrivata via social dalla ex coppia.

Martina e Ciro di Uomini e Donne si sono lasciati

E’ finita la storia d’amore tra Martina e Ciro di Uomini e Donne. Una delle coppie più amate e seguite durante il Trono del dating show di Maria De Filippi si è lasciata confermando così le voci ed indiscrezioni che circolavano da diversi giorni. L’annuncio è arrivato da Martina De Ioannon che in una Instagram Stories ha confermato la fine della relazione con il corteggiatore Ciro Solimeno.

“ll cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole” – ha scritto Martina annunciando la fine della storia con Ciro. “La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili. Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio, di credere in un amore che nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile” ha aggiunto l’ex Tronista.

Buttate Martina de Ioannon dentro la casa del grande fratello tipo ORA pic.twitter.com/w7sBhUcLme — G 🥀 (@fourMinutes_) October 1, 2025

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro: perchè si sono lasciati?

Martina De Ioannon, ex concorrente di Temptation Island poi diventata tronista di Uomini e Donne, ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno seguito e supportato la relazione con Ciro Solimeno. “Grazie per averci sostenuto e supportato, ora bisogna solo lasciare al tempo fare il suo corso, portando con sé il peso e la dolcezza dei nostri ricordi. I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà così per sempre” – ha concluso la ex tronista.

Poco dopo anche Ciro Solimeno, attraverso una Instagram Stories, ha ribadito le parole della ex fidanzata confermando la fine dell’idillio.