Siamo abituati a conoscerla attraverso lo schermo della tv, al sabato sera mentre camminando per lo studio di “C’è posta per te” racconta le storie di chi le scrive per risolvere problemi familiari. La domenica invece è a dirigere la scuola di “Amici” che ogni anno sforna talenti. Ogni giorno ci fa sorridere con il programma “Uomini e Donne”, ma è in questi giorni di dolore, dopo la perdita del suo amato marito Maurizio Costanzo, che stiamo osservando un lato di Maria De Filippi differente, inedito. Quello di una donna che ha perso il suo compagno, il confidente, il suo alleato in tv e nella vita privata, la sua roccia, colui che oltre ad amarla, le ha insegnato tutto quello che oggi Maria è in grado di regalarci attraverso lo schermo della tv.

Maria De Filippi, compostezza e dignità: l’insegnamento dopo la morte di Costanzo

Maria De Filippi, una dignità e una compostezza che non hanno eguali. Lei che abbraccia suo figlio Gabriele, lo accarezza, lo rassicura. Lei che dice a Rosario Fiorello che va tutto bene, e che riceve Giorgia Meloni e le altre istituzioni con un sorriso. Lei che non piange, perchè come le disse sua madre quando venne a mancare suo padre: “Non si piange in pubblico, non qui, non ora”. Lei che in pubblico, alla camera ardente allestita in Campidoglio, non ha mai tolto gli occhiali neri. Occhiali neri che sono in queste ore la sua unica corazza, davanti anche a chi approfitta del suo dolore per rubarle un selfie.

Il selfie rubato in un momento di dolore le manie di protagonismo dei fan

Sì, perchè c’è chi senza un minimo di rispetto ha chiesto una foto a Maria De Filippi in un momento così difficile. Lei che è lì per accogliere chi onora suo marito, stringere la mano e ringraziare tutti. Uno a uno. Proprio in quel momento arriva chi senza rispetto e dignità le chiede un selfie. A lei, alla vedova, con la bara dietro. Una richiesta assurda, spinta dalla voglia di documentare la propria presenza in un momento così difficile in primis per una famiglia e poi per i tanti che hanno amato Maurizio Costanzo.

Sono convinto che Maria vorrebbe scappare da tutto questo, prendere Gabriele e portarlo via dagli occhi indiscreti di chi in queste ore fa domande, scrive di patrimoni, di adozioni. Da chi fotografa e riprende per rubare un suo segno di cedimento.

L’insegnamento di Maria De Filippi

Maria De Filippi in questi giorni, prima del grave lutto, era già all’opera per preparare il serale di Amici. Mi sono domandato più volte: che Maria ritroveremo dopo questa perdita? Al momento non mi sono saputo dare risposta. Sono certo che Maria De Filippi tornerà più forte di prima grazie anche a quell’uomo che di lei ha fatto una grande professionista come del resto ha sempre ammesso lei stessa: che è stato Maurizio ad insegnarle ogni cosa su come si fa questo mestiere. E se Maurizio ha insegnato a lei tutti i segreti dello spettacolo, Maria oggi ci insegna come essere persone con una grande dignità.