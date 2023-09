Maria Corleone, la terza puntata del 27 settembre 2023 in streaming su Mediaset Infinity

Maria Corleone, la serie tv con protagonista Rosa Diletta Rossi è tornata con la terza puntata in prima serata su Canale 5. La protagonista prosegue la sua ascea criminale pronta a tutto pur di vendicare la morte del fratello gemello Giovanni. Dopo aver lasciato il fidanzato Luca fingendo di aver perso il figlio che portava in grembo, la Corleone va a New York per siglare accordi importantissimi per il traffico di droga. Poi torna a Milano dove comincia la sua ascesa professionale nel mondo della moda tra ricatti e bugie.

Inarrestabile la Corleone si ritrova a fare i conti con la morte di due persone a lei molto care. Per chi si fosse perso la terza puntata della nuova serie tv Mediaset è possibile rivederla in replica streaming ondemand. Come? Per rivedere la terza puntata di Maria Corleone, basta collegarsi alla piattaforma di Mediaset Infinity dove è disponibile il seconda episodio della serie creata da Pietro Valsecchi.

Ecco il video Mediaset