Tutto pronto per la terza puntata di Maria Corleone, la serie tv diretta da Mauro Mancini con protagonisti Rosa Diletta Rossi e Fortunato Cerlino. Scopriamo le anticipazioni e la trama della puntata di stasera, mercoledì 27 settembre 2023.

Maria Corleone, la terza puntata su Canale 5

Mercoledì 27 settembre dalle ore 21.25 appuntamento con la terza puntata di Maria Corleone, la serie tv campione d’ascolti di Canale 5. Dove eravamo rimasti? Prosegue la salita al potere di Maria che, dopo aver conquistato la fiducia dei partner americani, fa ritorno a Milano per realizzare il suo sogno. L’obiettivo è quello di creare un brand di moda tutto suo. In realtà Maria è impegnata su due fronti. Da un lato il sogno di un marchio di moda tutto suo e dall’altro l’ascesa criminale a Palermo. Nel frattempo Luca si è rifatto una vita con una collega, ma continua ad indagare sulla doppia vita di Maria.

La scalata al potere criminale di Maria viene però notata da una potente famiglia calabrese pronta a tutto pur di metterle i bastoni tra le ruote. Il prezzo da pagare per la Corleone sarà ancora una volta alto, visto che durante un attentato sarà uccisa una persona a lei molto vicina. “In seguito a un attentato una persona molto vicina a lei perderà la vita” – si legge nelle anticipazioni. Dopo la morte del fratello gemello Giovanni, a chi Maria dovrà dire addio? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la terza puntata della serie in onda mercoledì 27 settembre su Canale 5 e in diretta sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Maria Corleone, dove seguire la serie in tv e streaming

La serie tv Maria Corleone con protagonista Rosa Diletta Rossi è tra le più seguite della nuova stagione Mediaset 2023-2024. Le prime puntate hanno segnato il ritorno alle origini della protagonista che, dopo una “nuova vita” a Milano, ha deciso di tornare a Palermo e vendicare la morte del fratello gemello Giovanni. Un cambiamento radicale di vita per la protagonista che è pronta a tutto, anche dire addio a Luca, l’amore della sua vita e padre del bambino che porta in grembo.

Una escalation di colpi di scena ed emozioni che proseguiranno anche durante la terza puntata trasmessa in chiaro stasera, mercoledì 27 settembre dalle 21.20 su Canale 5. Ricordiamo che le prime due puntate sono disponibili in modalità streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.