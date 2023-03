E anche la terza stagione di Mare Fuori è terminata e il finale di stagione ha tenuto col fiato sospeso tutti gli appassionati della fortunata serie tv della Rai. Perché? Ci sarà qualche protagonista che muore? Tra quelli in bilico troviamo Carmine, Rosa e Don Salvatore. Scopriamolo assieme.

Mare fuori 3, sparatoria nel finale. Chi muore tra Carmine, Don Salvatore e Rosa?

Procediamo per step e vediamo come finisce la 3° stagione della serie Rai. Alla fine dell’ultimo episodio Carmine di Salvo consegna un biglietto a Rosa Ricci dandole appuntamento fuori dal carcere (usciranno ambedue in permesso).

Rosa raggiunge Carmine alla Piscina Mirabilis, il luogo dove le aveva dato appuntamento nel biglietto che le aveva consegnato in istituto. I due si baciano, ma vengono interrotti da Don Salvatore, padre di Rosa, che aveva seguito la ragazza non credendo alla scusa che si doveva incontrare con le amiche. Don Salvatore mette una pistola in mano a Rosa, costringendola a scegliere se uccidere suo padre o Carmine.

Il padre incita Rosa ad uccidere Carmine, ma Rosa prima punta la pistola verso il padre(perché inizia ad avere dei dubbi su chi ha sparato ad Edoardo) poi verso Carmine. Iniziano un scontro, finiscono dietro le colonne della piscina Mirabilis e si sente uno sparo. Cosi finisce la stagione 3 di Mare Fuori, col fiato sospeso per i numerosi fans che adesso vogliono sapere se è scappato il morto e soprattutto se i loro amati protagonisti torneranno nella 4° stagione di Mare Fuori.

E’ molto prematuro avere delle certezze ora su chi avrà la peggio da quel colpo sparato. Le riprese della quarta stagione inizieranno a Maggio e al momento non si sa tantissimo. Sembra, comunque, che da quel colpo sparato non muoia nessuno. Non si sa di preciso che cosa accadrà ma è chiaro che il colpo di pistola potrebbe aver solo ferito una delle tre persone coinvolte.

Nonostante Carmine, Rosa e Don Salvatore siano ancora vivi, non si sa se Edoardo ricorderà o meno quello che gli è successo dopo il risveglio. Gran parte della trama di Mare Fuori 4 sarà determinata dai ricordi di Edoardo. Resta da vedere se i ricordi saranno presenti o meno.

Come detto, le riprese della quarta stagione inizieranno a Maggio 2023.