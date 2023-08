Il successo di Mare Fuori è inarrestabile. La serie cult trasmessa su RaiPlay e Netflix arriva anche sulle prime pagine del New York Times. Il quotidiano statunitense ha dedicato un articolo nella prima pagina dell’edizione domenicale narrando il successo di un prodotto Made in Italy.

“Gli italiani si sono innamorati di un melodramma incentrato sui detenuti di un carcere minorile che passano il tempo a baciarsi, quando non si guardano in cagnesco o, occasionalmente, si accoltellano“. Con queste parole il giornalista Jason Horowitz ha raccontato il successo della serie tv “Mare Fuori” diventata un vero e proprio cult. Nell’edizione domenicale del famoso quotidiano americano, un’intera pagina è stata dedicata alla serie nata da un soggetto di Maurizio Careddu e Cristiana Farina.

Il New York Times descrive la serie come un vero e proprio fenomeno capace di coinvolgere i fan e il pubblico in modo davvero originale. L’autore del reportage, infatti, ha raccontato la follia di alcuni fan. Molti di loro si recano sul set mettendo a dura prova anche la troupe e gli attori impegnanti nelle riprese. L’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, location delle riprese della serie, è la base della Marina Militare del Molo San Vincenzo nei pressi del Molo Beverello e di fronte al Maschio Angioino.

A rich Milanese piano prodigy jailed after a night out in Naples goes terribly awry. A manipulative goth goddess who licks faces, cuts herself and kills for fun. These are two characters in "Mare Fuori." https://t.co/dT3TUBSdsy

— New York Times Arts (@nytimesarts) July 31, 2023