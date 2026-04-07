Manca pochissimo al debutto dei nuovi episodi di Mare Fuori: i primi sei episodi della sesta stagione saranno disponibili dal 4 marzo su RaiPlay, mentre dall’11 marzo sarà possibile accedere all’intero boxset, e su Rai 2 la serie andrà in onda in prima serata per sei appuntamenti. La stagione riparte dalla vicenda di Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, ancora scossa dall’attentato che l’ha portata in ospedale, mentre Tommaso, interpretato da Manuele Velo, le ha salvato la vita, frapposi tra lei e la pistola di un killer misterioso. All’interno dell’IPM cresce la tensione per scoprire il responsabile della sparatoria, con sospetti che oscillano tra vecchi nemici e nuove ambizioni criminali. La struttura si arricchisce di nuovi volti destinati a sconvolgere gli equilibri di potere: arrivano tre sorelle, Sharon, Marika e Annarella, rispettivamente interpretate da Cartisia Somma, Carlotta Pinto e Greta De Rosa, legate a Carmela e animate da ambizioni criminali. Tra le new entry figura anche Stella, interpretata da Virginia Bocelli, ragazza di buona famiglia cresciuta sotto una forte pressione, e Mei Ling, una giovane di origini cinesi con un passato oscuro, interpretata da Joyce Huang.

“Mare Fuori 6”, intervista esclusiva a Manuele Velo

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Manuele Velo. L’attore ha parlato così dell’evoluzione del suo personaggio, Tommaso: “Nei nuovi episodi vedremo un Tommaso diverso, più selvaggio. Continuerà ad avere quel senso di colpa che ormai è radicato in lui ma stavolta sarà più consapevole”. Anche il rapporto con Rosa Ricci avrà un’evoluzione: “Tommaso fa un atto incredibile nei confronti di Rosa che possiamo dire che è un atto d’amore. Ci saranno degli sviluppi che vedremo”. Sulle affinità con il suo personaggio, ha dichiarato: “In Tommaso vedo accentuate alcune mie sfumature. Mi rivedo tantissimo nel suo essere una persona giusta, Tommaso è un giustiziere. E poi è una persona buona, genuina”.

Una nuova stagione che ha visto un cambio alla regia. I nuovi episodi sono stati diretti da Beniamino Catena: “Ci siamo trovati bene sia con lui che con Francesca Amitrano. E’ la seconda stagione che faccio con Mare Fuori, nella scorsa stagione sono stato svezzato da Ludovico Martino che per me è stato un grande, ci ha preso sotto la sua ala protettiva perché sapeva che per alcuni di noi era la prima esperienza. Stavolta avendo una maturità diversa e una consapevolezza differente ci siamo mossi in modo diverso”.

Manuele è entrato a Mare Fuori nella scorsa stagione. L’attore non ha vissuto bene inizialmente l’ondata di popolarità che lo ha travolto: “Inizialmente non l’ho vissuta molto bene, per un mese e mezzo non sono uscito di casa e non ho frequentato posti affollati perché avevo timore che questa ondata che mi stava travolgendo arrivasse per poi scemare. Ho deciso di prendermi una pausa dal mondo ma ora sto bene”.