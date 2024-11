Mara Venier torna al centro dell’attenzione mediatica, complice un intervento in cui nomina come suo erede in TV, l’ex Amici Stefano De Martino. In una nuova intervista a Belve, la primadonna tra i volti sulle reti Rai, nel dettaglio, ammette di intravedere nell’ex allievo di Amici il suo papabile sostituto, anche alla conduzione del suo storico programma: Domenica in.

Mara Venier si racconta: l’intervista della conduttrice di Domenica in a Belve

In un’intervista concessa a Le Belve, format condotto da Francesca Fagnani, Mara Venier (primadonna all’evento Unicef) torna a raccontarsi, a grande sorpresa dei fan e non solo. Per i telespettatori delle reti Rai, da anni si fa strada l’ipotesi che vedrebbe la conduttrice 74enne prossima al ritiro dal piccolo schermo e anche ad una sostituzione nel ruolo di timoniera di Domenica in. E, incalzata sull’ipotesi, soprattutto in merito ad un possibile cambio alla conduzione del format domenicale, la conduttrice dichiara che abdicherebbe in favore di una ben nota terza personalità televisiva. L’allusione è al caso in cui a sostituirla sia Stefano De Martino.

Mara riconosce all’ex allievo ballerino in corsa ad Amici dei grandi meriti. Questo, sulla base della crescita maturata dal giovane, dal punto di vista professionale, in qualità di conduttore al servizio della TV di Stato. “Io vedrei molto bene Stefano De Martino che ora sta conducendo Affari Tuoi -fa sapere, nel dettaglio, la conduttrice veneta, parlando del papabile sostituto in casa Rai-. Secondo me lui potrebbe rivoluzionarie completamente Domenica In. Stefano De Martino potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione”.

Tra i volti veterani in Rai, la Venier ha condotto il maggior numero di edizioni al servizio dello storico format. Un dato oggettivo rilevante, al di là della discontinuità registrata nel ruolo di timoniera di Domenica in che talvolta lei ha perso, seppur indipendentemente dalla sua volontà.

Il triste retroscena

Non a caso, nell’intervista riemerge l’amaro ricordo delle edizioni del suo programma che non la vedevano alla conduzione: “Quando io non c’ero non la guardavo. Era qualcosa che mi apparteneva. Qualcosa che mi ha dato tanto –fa sapere la conduttrice, facendo luce sul dolore vissuto fuori dal format di Domenica in-. Ogni volta che sono stata mandata via rimaneva sempre un po’ di amarezza”.

Tra le altre dichiarazioni intimiste, rilasciate in ricordo dei tempi della non riconferma alla conduzione del suo amato programma, poi, riaffiora il supporto della rivale-amica e regina di ascolti sulle reti Mediaset.

“Diciamo che non ho gradito il modo, sono stata un po’ umiliata. […] –conclude la Venier-. Sono rimasta delusa da tante persone che ho aiutato. Chissà perché spariscono. Posso dire però chi mi ha dato una mano in quei momenti: Maria De Filippi“.