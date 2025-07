Cosa ci attende nei prossimi episodi La Promessa? Catalina farà non una, ma ben due scoperte clamorose in pochissimi giorni, e se la prima la spingerà ad allontanare Pelayo dalla sua vita, la seconda finirà per mostrare (ancora una volta) la crudeltà di Cruz nei suoi confronti. Scopriamo insieme cosa accadrà.

La Promessa, news: Pelayo abbandona Catalina sull’altare e le rivela una tremenda verità

A poche ore dalle nozze, Pelayo Gomez de la Serna abbandonerà Catalina, e le rivelerà i veri motivi che lo avranno portato a La Promessa. L’uomo ammetterà di essere stato incaricato da Cruz di avvicinarla, farla innamorare e condurla il più lontano possibile dalla tenuta.

Davanti a questa confessione, la giovane reagirà cacciando il promesso sposo, che non avrà mai fatto segreto di non sopportare l’idea di doversi accollare un figlio non suo. Ricordiamo infatti che Catalina è incinta, e che il padre del bimbo che porta in grembo è in realtà Adriano Garcia. Quelle nozze – che sarebbero dovute servire per evitare lo scandalo – non si svolgeranno. La figlia di Alonso infatti, intimerà a Pelayo di non farsi vedere mai più!

Catalina pronta a lasciare La Promessa

Sentendosi profondamente tradita dagli inganni di Pelayo e Cruz, Catalina deciderà di lasciare al più presto la tenuta e trasferirsi a casa della zia Clara. La sua decisione susciterà molta perplessità sia in Alonso che in Manuel, ed entrambi insisteranno per conoscere i motivi di quella scelta. Il marchesino – dopo aver scoperto cosa aveva fatto Cruz – affronterà la madre intimandole di non osare mai intromettersi nella vita sua e di Jana come ha fatto con Catalina.

La partenza della gestante sarà programmata nello stesso giorno in cui Manuel e Jana lasceranno La Promessa per andare in viaggio di nozze.

Ma mentre la partenza della coppia non subirà intoppi, quella di Catalina sarà rimandata a causa di un imprevisto. Poche ore prima di mettersi in viaggio, la figlia di Alonso accuserà forti dolori al ventre. Una forte emorragia subito dopo, farà temere il peggio. Alonso convocherà in fretta il dottor Ferrer, che dopo aver visitato la giovane informerà il marchese che la figlia avrà avuto un distacco della placenta, e che dovrà restare ferma a letto per non creare ulteriori problemi ai due bambini che porta in grembo. Una gravidanza gemellare? Ebbene sì: il medico non avrà dubbi e affermerà di aver sentito chiaramente il battito cardiaco dei due feti.

Cruz spietata contro Catalina: sale la tensione a La Promessa

Mentre Alonso sarà impegnato ad “ammortizzare” la notizia del parto gemellare (evento non impossibile, visto che la stessa Catalina aveva un gemello, Tomas) Cruz rifletterà sugli ultimi eventi.

La marchesa arriverà alla conclusione che – qualora Catalina dovesse perdere i due gemelli – nessuno scandalo arriverebbe a infangare il buon nome dei Lujan. Ovviamente Alonso non sarà disposto a prendere minimamente in considerazione tale ipotesi, ma anzi si dichiarerà pronto a mettere in atto tutte quelle precauzioni che permetteranno alla figlia di portare felicemente a termine la gravidanza.