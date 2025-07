La nuova miniserie The Twisted Tale of Amanda Knox sarà disponibile su Disney+ prossimamente. Con due episodi disponibili al lancio, seguiti da uno a settimana, è ispirata ad uno dei casi di cronaca più famigerati e scioccanti della storia italiana. La serie infatti segue le vicende di Amanda Knox, accusata dell’omicidio della coinquilina Meredith Kercher, e il suo lungo percorso per dichiararsi innocente. Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo su questo titolo in arrivo.

The Twisted Tale of Amanda Knox: la miniserie crime arriva in estate

Questa miniserie tv arriva su Disney+ in Italia dal 20 Agosto e su Hulu negli Stati Uniti. Gli episodi arriveranno in lingua originale, con i sottotitoli in italiano nelle parti in inglese.

Al centro della narrazione c’è Amanda Knox, coinquilina della giovane studentessa inglese Meredith Kercher, brutalmente assassinata a Perugia il 1°novembre del 2007. Amanda fu inizialmente accusata di omicidio, ma nel 2015, insieme all’ex fidanzato Raffaele Sollecito, è stata completamente assolta da ogni accusa.

Ancora oggi, questo delitto resta uno dei casi della cronaca nera più feroci della storia italiana. A causa dei numerosi errori e delle incongruenze emerse, ha avuto un’enorme risonanza mediatica. Rimangono tuttora numerosi dubbi su cosa sia realmente accaduto e su chi siano i colpevoli.

Tra i protagonisti di questa serie tv ci sono Grace Van Patten (Nine Perfect Strangers), Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico e Roberta Mattei.

The Twisted Tale of Amanda Knox è prodotta da 20th Television in associazione con The Littlefield Company. KJ Steinberg (This Is Us) è creatore ed executive producer. Tra gli executive producer, ci sono anche Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson & Graham Littlefield (The Littlefield Company). Completano il cast di produttori Monica Lewinsky (Alt Ending Productions), Amanda Knox & Chris Robinson (Knox Robinson Productions). Infine, anche Michael Uppendahl, che è anche il regista della miniserie.