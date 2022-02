Ieri sera tutti hanno notato l’assenza di Manuel Bortuzzo dallo studio del Grande Fratello Vip. Come mai? Il motivo è molto semplice, l’atleta è risultato positivo al covid. Ma come sta l’ex concorrente del reality? Scopriamolo assieme.

Manuel Bortuzzo assente dal Gf Vip per covid: come sta?

Il nuotatore ha rassicurato tutti i suoi fans dal suo profilo Instagram dopo che è stato letteralmente inondato di messaggi per la sua assenza dal reality show di ieri sera 21 febbraio 2022. Purtroppo il tampone a cui si sottopongono tutti i vip, la mattina prima di entrare in studio, è risultato positivo per Bortuzzo e da qui il motivo per cui è risultato assente dal programma ieri sera.

I fans si sono allarmati dal momento che il suo volto sorridente è sempre presente in puntata per dare manforte alla sua amata Lulù, già finalista del GF Vip. Ma il nuotatore tramite un messaggio sulle IG ha reso noto che sta bene e presto tornerà: “Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo”.

Quindi non c’è assolutamente da preoccuparsi. Bortuzzo farà la quarantena come da protocollo governativo, non solo per negativizzarsi, ma probabilmente per riprendersi del tutto. Sappiamo infatti che le sue condizioni di salute sono sempre da tenere sotto controllo, vista la situazione delicata che vive. Quindi forse per lui sarà necessario più tempo per riprendersi ma poi tornerà in studio per le puntate del Grande Fratello Vip. Bortuzzo ha poi aggiunto al suo messaggio “Meglio ora che a metà marzo”, con un cuore rosso. Il motivo lo sappiamo tutti: vuole stare vicino alla sua Lulù durante la Finale – fissata per lunedì 14 marzo 2022 – e magari festeggiare con lei la sua vittoria.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: l’appello al pubblico di Katia Ricciarelli per essere eliminata

Ieri sera in nomination sono finiti: Nathaly Caldonazzo, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli. Quest’ultima ha fatto un appello al pubblico per essere eliminata dal reality dal momento che ormai non si trova più bene dentro la Casa e che dopo cinque mesi e mezzo è ora che vada a ritrovare i suoi affetti e il suo cagnolino Ciuffy. Lo scontro con Manila e Miriana ieri sera, l’hanno particolarmente provata.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Davide, Katia e Nathaly. #GFVIP pic.twitter.com/irQPEprig2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2022

Il pubblico deciderà di accontentare la soprano eliminandola dal gioco? Lo scopriremo giovedì 24 febbraio 2022, durante la 44^ puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.