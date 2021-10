Al grido di “Mammamia” i Maneskin tornano con un nuovo singolo. Dopo il successo mondiale di ‘Zitti e buoni’ con cui la band ha vinto al Festival di Sanremo 2021 e all’Eurovision 2021, la band capitanata da Damiano è al lavoro per un nuovo album di inediti.

Maneskin fuori “Mammamia” il nuovo singolo

Da X Factor al tetto del mondo. Questa è la storia di Maneskin, la band capitanata da Damiano che dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2021 con “Zitti e buoni” è riuscita a conquistare anche l’Eurovision Song Contest 2021. Un traguardo importantissimo per la band e per il nostro Paese che dopo 33 anni ospiterà la kermesse canora Europea il prossimo maggio 2022 a Torino.

Mentre le loro canzoni, da “Zitti e buoni” a “Begging” impazzano in tutto il mondo, la band ha deciso di lanciare un nuovo singolo dal titolo “Mammamia”. Damiano e la band l’hanno presentato così ad Ansa.it:

E’ un brano ironico nato in poche ore subito dopo l’Eurovision: eravamo molto ispirati. Abbiamo cercato di non prenderci troppo sul serio.

La vittoria all’Eurovision 2021 ha regalato ai Maneskin una popolarità senza precedenti. Con quasi 40 milioni di ascoltatori solo su Spotify sono tra gli artisti italiani più ascoltati al mondo. Una fama che però ha visto il quartetto anche al centro di forti critiche e polemiche che hanno deciso di tradurre in una canzone. “Oltre ai complimenti, sono arrivate anche le critiche e volevamo tradurre tutto questo in una canzone. A volte senti che stai facendo qualcosa di bello, ma la gente non capisce e giudica malamente: Mammamia cerca di ironizzare su questo” – ha spiegato la band.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan dei Maneskin: “Noi rockstar? Siamo solo dei ventenni”

Nel ritornello di “Mammamia”, i Maneskin parlando anche di sesso. Un tema che la band non disdegna, anche se precisa: “il concetto è lo stesso: si possono avere gusti o preferenze che la gente pensa siano strani, ma che si vivono in maniera molto innocente“.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si godono il meritatissimo successo e si preparano al tour che li vedrà protagonisti indiscussi al Circo Massimo di Roma la prossima estate. Per il mondo sono delle rockstar, ma in realtà sono solo dei ragazzi di vent’anni come ha precisato proprio il frontman: “sul palco siamo rockstar, ma quando scendiamo da lì, nella vita di tutti i giorni siamo normali ventenni“.

“Mammamia” è il nuovo singolo dei Maneskin e arriva dopo l’album “Teatro d’ira – Vol. 1” pubblicato subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo. La band al momento è al lavoro su un nuovo disco di inediti: “stiamo lavorando a nuova musica, ma vogliamo prenderci tuto il tempo necessario per fare le cose come si deve“.