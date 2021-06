Hanno conquistato pubblico e critica sul palco dell’Eurovision Song Contest, dove hanno battuto i rivali d’Europa, tra cui la favorita dalla stampa alla vittoria, la Francia, e ora il successo per i Maneskin sembra essere inarrestabile. Gli ormai ex artisti di strada capitolini stanno infatti scalando le classifiche non solo italiane, ma anche europee e americane, competendo persino con nomi di spicco nel panorama della musica internazionale come Justin Bieber e Taylor Swift. E tra i nuovi traguardi raggiunti, emerge in particolare ora un disco d’oro della band in Svezia, come vi riportiamo nel dettaglio nel nostro articolo.

Maneskin inarrestabili, dopo l’Eurovision 2021

Si sono aggiudicati la vittoria dell’Eurovision Song Contst 2021 dopo aver vinto Sanremo 2021 e con la vittoria all’Eurofestival si sono portati a casa anche l’onore di trasferire in Italia l’Eurovision, che nel 2022 infatti si terrà nel nostro Paese a distanza di diversi anni dalla vittoria raggiunta da Toto Cutugno nel 1990. Con la loro canzone Zitti buoni, le loro mise sexy, l’energia e la consapevolezza acquisiti con l’esperienza di esibizioni fatte anche da artisti di strada in passato hanno stregato sia a Sanremo che all’Eurofestival, ma questo è solo l’inizio.

Il gruppo glam rock dopo l’ultima vittoria all’Esc 2021 sta scalando le classifiche nel mondo e in questi giorni si è piazzato al settimo posto con I wanna be your slave nella celebre Uk single charts, ovvero la classifica dei singoli del Regno Unito dopo avervi raggiunto la #17 con Zitti e buoni. Si tratterebbe di un nuovo record mai raggiunto prima da un artista italiano nel Regno Unito, che proclama i Maneskin come la band di maggior successo dopo l’Eurovision.

E non è tutto. Perché il profilo Instagram dei Maneskin -tra le stories- ha appena reso ufficiale un nuovo traguardo raggiunto dal gruppo capitolino: “Zitti e buoni certified gold in Sweden, thank you so much, xx”, ovvero “Zitti e buoni è ora disco d’oro in Svezia. Grazie mille”. Insomma un nuovo importante risultato per la band glam rock, destinata a far valere il tricolore italiano nel mondo.

Chissà, quindi, cos’altro riserverà il destino agli ormai inarrestabili componenti della band glam-rock, Maneskin.