Raffaella Carrà ha una piazza dedicata a suo nome per le strade di Madrid. A pochissimi giorni dalla scomparsa della regina indiscussa della tv mondiale, la capitale spagnola ha omaggiato la soubrette con una piazza: Plaza de Raffaella Carrà.

Madrid fa “rumore” per Raffaella Carrà con Plaza de Raffaella Carrà

E’ la Spagna il primo paese europeo a ricordare con qualcosa di concreto ed immediato il talento senza tempo di Raffaella Carrà. Mentre in Italia e nel resto del mondo si piange ancora la scomparsa della “regina”, la giunta comunale di Madrid si è messa al lavoro dedicandole il primo tributo. Si tratta di una piazza che prende il nome della cantante che in Spagna era ed è tutt’oggi amatissima. A votare all’unanimità tutti i partiti della giunta comunale della capitale spagnola ad eccezione di Vox che ha preferito astenersi.

La richiesta di dedicarle una piazza era stata proposta alla città da Más Madrid. L’obiettivo? “Valorizzare la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e icona di riferimento per tutti i madrileni e le madrilene e in particolare per la comunità LGTBI +”.

Simbolo di libertà, Raffaella Carrà con la sua voce e i suoi balletti ha fatto sognare e divertire milioni di persone in Italia e nel resto del mondo. In particolare la Carrà ha fatto breccia nel cuore degli spagnoli che non l’hanno mai dimenticata. Proprio la Spagna è il primo paese a celebrarla ed omaggiarla battendo così l’Italia dove non sono mancate certo le proposte, ma finora sfumate nel nulla.

Madrid omaggia Raffaella Carrà e l’Italia?

“Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni” – si legge ancora nella richiesta avanzata da Más Madrid al comune di Madrid.

È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione. Un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze” conclude Mas Madrid.

La notizia è stata poi riportata anche dalla pagina Facebook di Raffaella Carrà con un post:

“È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza col nome della grande Raffaella Carrà“. Giustamente la pagina fa notare come l’Italia non abbia ancora fatto nulla di concreto per ricordarla: “l’Italia perde ancora una volta l’occasione di omaggiare per prima la sua più grande artista“.

Ricordiamo che in Italia la prima ad avanzare una proposta è stata Milly Carlucci che ha espressamente chiesto alla Rai di dedicare alla collega l’Auditorium del Foro Italico che per anni è stato il cuore di “Carramba! Che sorpresa“, programma cult che ha segnato la storia della televisione e del costume in Italia e anche in Spagna. Non da meno la richiesta di Cristiano Malgioglio che ha chiesto di dedicarle gli studi Rai di via Teulada.

Speriamo che dopo questo bellissimo gesto concreto della Spagna, anche l’Italia si dia da fare per omaggiare la più grande Artista mai nata nel nostro Paese.