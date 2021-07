La morte di Raffaella Carrà ha creato un vuoto incolmabile nel mondo della tv, della musica, della cultura e non solo. Un vuoto che lascia spazio soltanto alla possibilità di ricordarla nel migliore dei modi. Ed è proprio in merito a come ricordare e onorare la memoria di un’artista che ha dedicato l’intera vita alla tv italiana e la suo pubblico, che in queste ore si stanno vagliando diverse ipotesi per omaggiare la grande regina della tv.

Raffaella Carrà: la proposta alla Rai di Milly Carlucci

Tra le proposte, quella più plausibile è stata avanzata da un’altra protagonista del sabato sera di Rai 1, Milly Carlucci. La conduttrice di “Ballando con le Stelle” ha proposto alla Rai di dedicare l’Auditorium di “Carramba” a Raffaella Carrà.

Una proposta da prendere in considerazione visto che quello studio è stato uno dei luoghi televisivi del cuore della grande Raffaella. Un Auditorium che negli anni ha ospitato diversi programmi della Carrà. Un omaggio semplice, elegante e comunque simbolicamente importante visto l’amore che l’artista ha sempre mostrato per quel posto.

Il messaggio di Milly sui social

Milly Carlucci e Raffaella Carrà sono legate proprio da quell’Auditorium del Foro Italico, che entrambe hanno utilizzato per i propri programmi. La conduttrice, proprio ieri sera mentre la Rai omaggiava la Carrà con la messa in onda della prima puntata di “Carramba che Sorpresa” ha scritto sui social: «Sto guardando con emozione Carramba che Sorpresa su Rai1, sarebbe bello intitolare l’Auditorium Rai del Foro Italico alla grande Raffaella Carrà».

L’affetto dei collegi per Raffaella Carrà

Raffaella Carrà è stata molto amata e rispettata anche dai colleghi. Appena diramata la notizia della sua morte, in tanti hanno voluto esprimere un loro pensiero e ricordo. Di lei hanno avuto parole di stima e affetto moltissimi volti noti, tra cui: Pippo Baudo, Maurizio Costanzo, Maria De Filippi, Mara Venier e molti altri. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti sulla data e il luogo dei funerali della grande artista italiana scomparsa ieri.