La morte di Raffaella Carrà è arrivata come un fulmine a ciel sereno in una calda giornata di luglio. Lei, la regina indiscussa della televisione italiana e mondiale, ci ha lasciati senza parole come quando si esibiva sulle note di canzoni oramai diventati dei classici per grandi e piccini. A poche ore dalla scomparsa, in tantissimi sono i vip, colleghi e personaggi famosi che la stanno ricordando con parole di stima, affetto ed amore incondizionati.

Raffaella Carrà, il ricordo di chi l’ha conosciuta: da Pippo Baudo a Maurizio Costanzo

“Sono immensamente scosso. È stata un’artista eccezionale, un’autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Io non sono riuscito mai a fare un programma con lei, era l’unico rimprovero che le facevo sempre, è il mio grandissimo rimpianto“. E’ Pippo Baudo tra i primi a ricordare Raffaella Carrà che ha un grande rimpianto: non aver mai lavorato con lei!

Anche Maurizio Costanzo l’ha ricordato durante il programma “Estate in diretta” dicendo che non se l’aspettava assolutamente questa notizia e che lei è un’icona. Enrica Bonaccorti è sconvolta: “sono a pezzi mi dispiace l’ho sentita poco tempo fa come persona come donna non riesco veramente a crederci”

Bellissimo il ricordo di Vasco Rossi che ha scritto sui social: “la più BELLA e la più brava di sempre !! ciao Raffaella wiva“, mentre Gigi D’Alessio ha twittato “ho letto la notizia e non potevo crederci… Ciao Raffaella, icona senza tempo. Voglio ricordarti così, mentre cantavamo insieme“.

Raffaella Carrà ultime notizie, il ricordo: da Laura Pausini a Mara Venier, da Maria De Filippi alla Ventura

Anche Laura Pausini ha ricordato la grande Raffaella Carrà con cui ha condiviso più volte il palcoscenico. “Sei stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo. Fuiste, Eres, siempre serás la reina. Para mi, para el mundo entero. CIAO REGINA RAFFAELLA” – ha scritto la cantante de La solitudine.

Un grande dolore anche per Simona Ventura: “questa notizia mi ha tagliato le gambe , sono incredula , non me l’aspettavo . Sconvolgente . Se ne va l’icona della tv . Per sempre . #RaffaellaCarra”, mentre Mara Venier ha scritto “un grande dolore… ciao Raffaella, sei e rimarrai la più brava. RIP“.

Le parole di Maria De Filippi su Raffaella Carrà

“Mi è arrivato un whatsapp, ho aperto distrattamente così come si fa sempre, come fanno tutti. Stai facendo altro e parte il suono. Ho letto che Raffaella non c’era più. L’ho letto, riletto e ho pensato: “Non è vero”. Ho pensato la cosa giusta, perché una come lei non muore mai. Non può morire perché tutti la conoscono, tutti conoscono i suoi occhi, il suo caschetto, la sua frangia, la sua risata e tutto quello che solo lei sapeva e sa fare. Raccontava storie e continuerà a farlo, faceva emozionare e continuerà a farlo, sapeva cantare e continuerà a farlo, sapeva ballare e continuerà a farlo, sapeva intrattenere e continuerà a farlo. Lei è e sempre sarà la televisione con la T maiuscola, quella a cui tutti ambiscono”.

“Un giorno mi ha detto: “Quando vieni all’Argentario giochiamo a Burraco, sono certa che ti batto”. Anche io ne ero certa e ne sono certa ancora. Quando è venuta ad Amici, era tutto pronto: canzoni, coreografie… Si è seduta sugli scalini e mi ha detto: “Fammi vedere cosa hai preparato”. Ha visto e ha cambiato tutto, come solo lei sapeva e sa fare. Le ho scritto per il suo compleanno e mi ha risposto con un semplice “Grazie”. Anche in quella risposta c’è la dignità di chi vive eternamente. Non riesco a salutarti perché so che tanto ti vedo sempre. Maria”.

Tra i ricordi dei personaggi anche quelli di Alba Parietti che l’ha paragonata a Diego Armando Maradona:

Se fosse possibile fare un paragone e come se fosse morto a Maradona per gli argentini Pelé per i brasiliani. Raffaella fa parte della storia di ognuno di noi. Abbiamo avuto il privilegio di averla, ho avuto il privilegio di conoscerla nulla sarà più come prima pensando che non c’è più il mito vero la storia la più grande icona della televisione. Ciao Raffaella. Incredibile pensare a questa tua partenza senza preavviso.

Infine Vladimir Luxuria: “la morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e dei nostri Pride, i suoi look imitati da mille drag queen in tutto il mondo, il suo sorriso… farai ballare gli angeli… #raffaellacarrà #rip“.