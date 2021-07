Raffaella Carrà è morta oggi all’età di 78 anni. A darne notizia è Sergio Iapino.

Raffaella Carrà: addio alla stella della tv italiana

“Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Queste le parole utilizzate da Sergio Iapino per dare il triste annuncio unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.

Il mondo della tv perde uno dei suoi massimi esponenti. La Carrà è stata tra le prime donne a rivoluzionare la tv italiana, riscontrando un grande successo a livello mondiale.

Raffaella Carrà si è spenta alle ore 16.20 di oggi lunedì 5 luglio 2021, dopo una lunga malattia che da tempo aveva attaccato il suo corpo. Una forza inarrestabile quella della Carrà, che l’ha portata a diventare una vera regina della Tv. Una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata. Riservata come poche ha fatto di tutto per far sì che nulla trapelasse della sua malattia. La sua riservatezza sul suo stato di salute è l’ultimo gesto d’amore verso il suo amato pubblico.

Donna unica come poche, professionista del piccolo schermo Raffaella Carrà non aveva avuto figli. Lei stessa in molte interviste ha sempre dichiarato che di figli ne aveva a migliaia, come i 150mila fatti adottare a distanza grazie ad “Amore”.

Quando i funerali di Raffaella Carrà

La data dei funerali sarà stabilita a breve. Nelle sue ultime disposizioni, Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri.

Raffaella Carrà: una vita dedicata alla Tv

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni è nata a Bologna il 18 giugno 1943, la Carrà è stata una showgirl, attrice, conduttrice, cantante, ballerina e autrice di programmi televisivi di successo.

Considerata la Regina della tv italiana, Raffaella Carrà è stata una vera rivoluzionarie del piccolo schermo.

**Articolo in aggiornamento**