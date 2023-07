Madonna prova a reagire dopo il malore e ringrazia sui social la sua famiglia. La popstar, che meno di un mese fa era finita in terapia intensiva per una grave infezione batterica, sta recuperando grazie alle cure dei suoi figli e amici definiti ‘la sua migliore medicina’. Scopriamo insieme cosa ha detto Madonna dei suoi cari in un lungo post pubblicato su instagram.

Madonna un mese dopo il malore ringrazia la famiglia: “Il vostro amore è stata la migliore medicina”

Madonna, nome d’arte di Madonna Louise Veronica Ciccone, lo scorso mese era stata trovata prova di sensi nella sua abitazione e portata in ospedale per una grave infezione batterica. Una brutta influenza, non curata bene, l’ha costretta al ricovero e a essere trasferita in terapia intensiva. Le sue condizioni di salute sono poi migliorare e la cantante è stata dimessa. Qualche giorno fa ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale balla sulle note di Lucky Star per festeggiare i 40 anni dall’uscita del suo primo album: “Ballare anche solo per un po’ mi fa sentire la stella più fortunata del mondo“.

Oggi la popstar ha voluto ringraziare la sua numerosa famiglia, in particolare i suoi figli e il suo amico e manager Guy Oseary. Questo il post pubblicato sul suo profilo instagram:

“L’amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina. Un mese fuori dall’ospedale e posso riflettere. Come madre puoi davvero lasciarti travolgere dai bisogni dei tuoi figli e dal dare apparentemente infinito. Ma quando le cose mi sono andate male, i miei figli mi sono stati vicino. Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Ha fatto la differenza. Così ha fatto l’amore e il sostegno dei miei amici”.

Poi prosegue pubblicando una foto di lei con in mano una foto: “Se ingrandisci questa immagine che ho in mano vedrai una Polaroid scattata da Andy Warhol di Keith Haring con indosso una giacca con la faccia di Michael Jackson dipinta sopra. Un triangolo perfetto di brillantezza. Artista che ha toccato così tante vite, inclusa la mia. Ho singhiozzato quando ho aperto questo regalo perché ho capito quanto sono fortunata ad essere viva. E quanto sono fortunata ad aver conosciuto queste persone e tanti altri che non ci sono più. Grazie Guy Oseary per questo regalo! E grazie a tutti i miei angeli che mi hanno protetto e mi hanno permesso di restare per finire di fare il mio lavoro!“.

Il tour Celebration rimandato

Madonna si stava preparando per il suo dodicesimo tour dal titolo Celebration che è stato rimandato. Si trattava di una serie di concerti (35 tappe da luglio a dicembre) ideati per celebrare i quaranta anni di carriera della cantante con tutti i brani del repertorio musicale di Madonna in scaletta.