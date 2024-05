Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 18 al 24 maggio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Raffaele. Lo storico portiere di Palazzo Palladini rischierà di essere cacciato dopo la battaglia legale con Ferri. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 18 al 24 maggio 2024

Un confronto fisico piuttosto acceso tra Raffaele Giordano e Roberto Ferri avrà conseguenze pesanti. L’imprenditore infatti non intenderà lasciare impunito lo storico portiere di palazzo Palladini, reo di averlo aggredito, e penserà di agire legalmente.

Dopo quanto accaduto Giordano cercherà supporto nei suoi cari, ma neppure gli sforzi di Diego, Renato e Filippo riusciranno ad aggiustare le cose. La situazione sembrerà davvero critica, perché Roberto non vorrà sentire ragioni e mediterà di procedere contro il portiere.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali

Per Diego la cosa si rivelerà particolarmente complessa, poiché il giovane non solo tenterà di risolvere la situazione, ma si troverà anche a dover convincere Ida a lasciare casa Ferri per evitare che l’imprenditore possa fare pressioni su di lei.

Ferri chiederà la convocazione di una assemblea condominiale che potrebbe segnare il destino di Raffaele, mentre Marina – ignara di quanto accaduto – fa il suo ritorno a Napoli dopo una vacanza.

Upas, cos’altro accade?

Dopo aver assistito al riavvicinamento tra Viola ed Eugenio, Damiano sarà tormentato dai dubbi in merito al futuro della sua relazione. Anche Mariella sarà tormentata dalla pericolosa vicinanza tra Guido e Claudia.

Nunzio non se la sentirà di allontanarsi da Diana durante la sua riabilitazione, e deciderà di ignorare l’interesse di Rossella. Questo finirà per mettere in crisi la giovane dottoressa Graziani. Riccardo intanto non potrà fare a meno di pensare a lei.

Mentre si avvicinerà la data delle nozze tra Eduardo e Clara, la donna sarà chiamata a superare un nuovo ostacolo.

Mentre si avvicinerà la data delle nozze tra Eduardo e Clara, la donna sarà chiamata a superare un nuovo ostacolo.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.