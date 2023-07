Alla fine di Giugno, come saprete, Madonna si è sentita male ed ha trascorso alcuni giorni in ospedale in terapia intensiva. Ormai dimessa e a casa, pare che stia cercando di riposarsi ed è fortemente in dubbio, a questo punto, che il suo tanto atteso Celebration Tour possa partire. Intanto trapelano, seppur con il contagocce, maggiori particolari su quanto accaduto alla celebre popstar. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Madonna salvata da un’iniezione di Narcan

Lo scorso 24 Giugno Madonna è stata trovata priva di sensi in casa e prontamente soccorsa. Pare che a salvare la cantante, colpita da una forte infezione batterica, sia stata un’iniezione di Narcan, un farmaco che si usa per calmare le crisi respiratorie oppure in caso di overdose. Non si sa se a somministrare la medicina sia stato un medico oppure i poliziotti.

Nei giorni precedenti al malore l’interprete di Like a virgin, La Isla Bonita e molti altri successi planetari, aveva sofferto di una forte influenza che non aveva adeguatamente curato. Si dice inoltre, che Madonna si stesse sottoponendo ad un programma di allenamento forsennato, che ha finito per sfiancarne completamente le forze. Ma come sta adesso?

Condizioni di Madonna: gli ultimi aggiornamenti

Al momento, tutto ciò che sappiamo di Madonna è che sta cercando di riposarsi a casa, circondata dall’affetto dei figli e degli amici più stretti. Le informazioni sul suo stato di salute trapelano a stento, ma pare che la cantante stia meglio.

Dalle poche dichiarazioni di chi le sta accanto in questo difficile momento, si intuisce che quasi certamente dovrà rinunciare al Celebration Tour, che doveva partire il 15 Luglio e toccare anche alcune località italiane.

Non è escluso che proprio l’allenamento fisico estenuante al quale si stava sottoponendo da tempo, abbia favorito l’infezione e il suo aggravarsi. Insomma, anche le star hanno bisogno di riposarsi di tanto in tanto!