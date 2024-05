Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 18 al 24 maggio 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4, promette grandi colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Max, Vanessa e Carolin. Il triangolo amoroso subirà una scossa quando Max scoprirà il segreto della sua amata. Curiosi di sapere cosa accadrà? Continuate a leggere per scoprire tutte le news.

Anticipazioni Tempes ta d’amore, trame puntate dal 18 al 24 maggio 2024

Vanessa si confida con Robert sulla situazione. Poco dopo Max prova ad avvicinarsi alla fidanzata, ma lei – sopraffatta dal sentimento che prova per Carolin – lo respinge nuovamente. Il giovane finisce così per convincersi che Vanessa ami un altro uomo, ignaro di quale sia la verità.

Incapace di arrendersi alla fine del loro amore Max trascorre una notte insonne, e all’alba prende la sua decisione: chiederà alla Sonnbichler di dare una nuova chance alla loro relazione.

Lei però torna a respingerlo, pur confidandogli che non c’è nessun altro uomo nella sua vita. Poco dopo Vanessa parla con Carolin, e lei le fa notare che la loro storia non potrà rimanere segreta a lungo. La Sonnbichler decide così di confessare la verità a Max, ma poi ci ripensa quando lui torna a casa ubriaco e più innamorato che mai. Il comportamento di Vanessa delude Carolin, ma poi le due donne fanno pace e si baciano, ignare del fatto che Max le sta osservando.

Tempesta d’amore, spoiler al 24 maggio 2024

Dopo il tragico incidente, Eleni viene trasportata d’urgenza in ospedale, ed operata immediatamente. Alexandra e Markus si disperano per le condizioni della figlia, mentre Christoph si sente in parte responsabile di quanto accaduto.

Alexandra lo accusa e rifiuta ogni sostegno da parte dell’albergatore, ma poco dopo la donna ha un crollo emotivo ed è proprio Saalfeld a soccorrerla.

Christoph si offre di coprire le spese per una visita specialistica negli Stati Uniti che potrebbe aiutare Eleni. Alexandra dapprima rifiuta sdegnata, ma poi si rende conto di non essere in grado di affrontare le cure costose da sola ed è costretta ad accettare l’aiuto di Saalfeld. Lui non mette nessuna condizione al suo aiuto finanziario, e Alexandra gli concede il permesso di far visita alla ragazza.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Yvonne si rende conto che Erik soffre moltissimo per l’imminente partenza di Josie e ne parla con lei, spingendola a preparare una sorpresa per il genitore. Dopo aver trascorso una giornata speciale con lui la ragazza ha un’idea per riuscire a rendergli più sopportabile la sua lontananza.

Finalmente arriva il giorno tanto atteso. Josie e Paul stanno per pronunciare il loro “sì” ma un imprevisto rischia di rovinare il giorno delle nozze.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.