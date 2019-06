Luigi Di Maio vuole rivoluzionare il servizio pubblico. Il vicepresidente del Consiglio dei ministri ha già pronta una legge a firma Liuzzi per cambiare radicalmente la RAI. Di seguito riportiamo le parole del leader del Movimento 5 Stelle.

Luigi Di Maio, via la politica dalla RAI

Luigi Di Maio vuole eliminare la politica dalla RAI. Queste le parole del leader del Movimento 5 Stelle: “Serve subito approvare una legge per spezzare il legame tra la politica e la RAI. Il M5S ne ha già una depositata, che siamo pronti a discutere” Di Maio poi prosegue “La tv pubblica è dei cittadini, che pagano il canone, non dei politici. È ingiusto che paghino per tenerla in piedi così. O approviamo la nostra legge a firma Liuzzi oppure tagliamo il canone agli italiani“.

Di Maio, inoltre, confessa che la riforma RAI è nel contratto di governo (precisamente nell’ultimo capoverso del punto 27). L’obiettivo del Presidente del Consiglio dei ministri è far sì che la politica resti fuori dal servizio pubblico. In alternativa, Luigi Di Maio propone di abbattere il canone televisivo. Un aut aut che mette spalle al muro i dirigenti della televisione pubblica.

È giusto eliminare la politica dalla televisione?

Negli anni Settanta la politica faceva il suo ingresso (prepotente) nella televisione italiana. La notizia fece storcere il naso a molti politici di allora, ma gli stessi nel corso degli anni si sono abituati e la televisione è diventata spesso uno strumento di propaganda più che un mezzo di informazione.

Secondo gli ultimi sondaggi, una grossa fetta del popolo italiano si informa attraverso la televisione (pubblica e privata). Telegiornali e talk show sono divenuti il pane quotidiano degli italiani.

Non sempre l’informazione veicolata è trasparente, ma i dati dimostrano che il piccolo schermo è lo strumento principale di informazione per quasi tutti gli italiani. Per costruire il Paese (e, ahinoi, ce n’è ancora bisogno) bisogna avere un popolo informato. Togliere la politica dalla RAI, dunque, non sarebbe il massimo.