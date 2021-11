Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 27 novembre al 3 dicembre 2021 ci svelano che assisteremo all’inizio della seconda stagione, con un salto temporale di ben cinque anni. Vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 27 novembre al 3 dicembre 2021

La decisione di Erdem, che ha permesso alla troupe televisiva di girare le scene all’interno degli uffici di Art Life, farà infuriare Serkan. Intanto Piril ed Engin, tornando dall’ospedale dove hanno appena avuto conferma della gravidanza della donna, si imbatteranno in Ferit e i tre ironizzeranno sulla possibile carriera di attore di Serkan.

Quando Puren ipnotizzerà Eda, intimandole di dimenticare Serkan, la ragazza fingerà di stare al gioco. Serkan però penserà che lei sia stata effettivamente ipnotizzata.

A questo punto la soap farà un salto temporale di ben cinque anni, durante i quali molte cose saranno successe. Eda vivrà a Sile insieme alla figlia Kiraz e sarà impegnata nel suo nuovo lavoro come architetto paesaggista per un hotel. Nello stesso albergo lavoreranno anche Melo e Ayfer.

Nella seconda stagione ritroveremo anche Serkan, che completamente guarito dal tumore continuerà invece a lavorare a Istanbul. A collaborare con lui ci sarà Piril, e i due insieme saranno impegnati nella gestione di un progetto di ristrutturazione dell’hotel di Sile, mentre Engin sarà occupata a gestire la casa e crescere il figlio Can.

Serkan si preparerà a partire per l’America, mentre in casa Bolat Aydan e Kemal si prepareranno a festeggiare l’inizio della loro convivenza. Ma un disguido impedirà a Serkan di partire e, quando la madre lo verrà a sapere, intimerà a Kemal di andarsene. L’uomo però sarà irremovibile, e le darà un ultimatum per parlare con il figlio della loro relazione.

Spoiler turchi sulla soap opera: serata intima tra Engin e Piril rovinata

Engin e Piril desidereranno trascorrere una piacevole serata in intimità: la coppia avrà appena scoperto che presto la loro unione sarà allietata dall’arrivo di un bambino e vorrebbero festeggiare. L’arrivo imprevisto di Serkan, che avrà bisogno di un consiglio dall’amico Engin, rischierà di rovinare i loro piani. L’architetto non sembrerà affatto disposto ad andarsene in fretta, e accuserà persino Piril di essere in combutta con Eda.

Serkan si dirigerà poi verso l’albergo, costringendo Eda a chiedere a Melek di tenere lontane Ayfer e Kiraz. La ragazza riuscirà, con una trovata geniale, a portare a termine il proprio compito.

Piril, Engin e Melek cercheranno poi di aiutare Eda e Serkan a trovare un sano equilibrio, consigliando loro un periodo di distacco per non rischiare di ricadere nel vortice della loro relazione. Volete sapere cosa accadrà? Noi temiamo che il consiglio non porterà alcun “beneficio”, perché sappiamo bene che … l’amore è nell’aria e non tarderà a riscoccare la scintilla tra i due.

Per conoscere ulteriori sviluppi di questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.