Love is in the Air, la soap turca interpretata da Kerem Bürsin e Hande Erςel, ci terrà compagnia ancora per molto tempo. Possono quindi tirare un sospiro di sollievo le migliaia di fans che ogni giorno seguono in daytime su Canale 5 le vicende di Serkan ed Eda. La stagione 2 di Sen Cal Kapimi (questo il titolo originale della serie) è infatti stata confermata. Ma quando andrà in onda e cosa accadrà nella seconda stagione di Love is in the Air? Scopriamolo insieme.

Love is in the Air seconda stagione, quando inizia e numero puntate

Quando inizia e quanto dura Love is in the Air seconda stagione? Sono davvero in molti a chiederselo, sebbene la rete ammiraglia Mediaset stia ancora mandando in onda le puntate della prima serie.

Come molte altre fiction turche, anche Sen Cal Kapimi è nata per una programmazione nel Paese d’origine in prima serata e per il daytime viene divisa in tre episodi. Questo significa che le puntate totali della prima serie della soap originale (che sono 39) divengono 117 in Italia. Se Canale 5 deciderà di mantenere la programmazione impostata (dal lunedì al venerdì, alle ore 16,30) la prima serie di Love is in the Air finirà quindi il 9 novembre 2021.

La seconda serie Love is in the Air inizierà subito dopo, senza interruzioni. Quest’ultima è composta da 13 episodi originali da 120/140 minuti ciascuno, che divengono 39 da 40/45 minuti nella distribuzione europea: ciò significa che l’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 3 gennaio 2022. Il condizionale però è d’obbligo, perché Mediaset potrebbe anche decidere di ridurre lo spazio a disposizione della soap mandando in onda episodi di durata inferiore (come è già accaduto per Il Segreto).

Ciò farebbe inevitabilmente allungare il momento in cui dovremo salutare Love is in the Air. Proprio così, perché nonostante il grande successo ottenuto, la produzione turca sembra aver deciso che non ci sarà una terza stagione: con la fine della seconda stagione quindi la soap si conclude.

Love is in the Air 2, anticipazioni

Cosa succederà nel secondo capitolo di Love is in the Air? Non ci sono ancora anticipazioni e indiscrezioni degli spoiler turchi sulla trama della nuova serie, anche se non è difficile immaginare che continueremo ad assistere a nuove divertenti situazioni che vedranno allontanamenti e riavvicinamenti tra la sognante Eda e il bellissimo Serkan, che continueranno a essere i due personaggi più carismatici di tutta la soap.

Un altro personaggio da tenere d’occhio nella seconda serie è senza dubbio Selin Atakan. Ufficialmente fidanzata con Ferit Simsek, la ragazza è l’ex fidanzata di Serkan. L’apparenza angelica, raffinata e gentile di Selin cela in realtà un carattere forte. La sua personalità, che l’ha portata ad essere finora una “cattiva atipica” potrebbero però emergere più avanti. Se durante la prima serie la gentilezza e l’educazione della Atakan ci hanno portato talvolta a chiederci se si trattasse di un personaggio veramente negativo, il secondo capitolo potrebbe dissipare ogni dubbio. Lo scopriremo strada facendo…

Love is in the Air 2 stagione streaming

Come già avviene per la prima serie, anche per Love is in the Air 2 sarà possibile rivedere tutte le puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming. Per non perderti nessun appuntamento con la soap turca e rimanere aggiornato su tutte le news nel mondo dello spettacolo seguici sui canali social.