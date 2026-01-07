E’ Roma la città italiana baciata dalla fortuna della Lotteria Italia 2026. Nella capitale, infatti, è stato venduto il biglietto della Lotteria Italia 2026 che vince il primo premio da 5 milioni di euro. Il biglietto vincente è il numero SERIE T270462. A seguire i primi cinque biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 e i tutti i premi finali.

Lotteria Italia 2026 biglietti vincenti

L’Epifania che tutte le feste si porta via oltre a dolci e caramelle ha portato anche i premi della Lotteria Italia 2026. Durante lo speciale di Affari Tuoi – Lotteria Italia 2026 condotto da Stefano De Martino in prima serata su Raiuno sono stati annunciati i biglietti vincenti della della lotteria nazionale italiana. 5 i super premi della Lotteria rispettivamente del valore di 5 milioni di euro, 2,5 milioni di euro, 2 milioni di euro, 1,5 milioni di euro e 1 milione di euro. Una Lotteria che ha sbancato negli ascolti tv con 5.622.000 spettatori pari al 27.6% di share nella parte chiamata Aspettando Affari Tuoi dalle 20:42 alle 21:50 e 5.810.000 spettatori pari al 35.9% dalle 21:55 alle 23.50.

Boom anche nella vendita dei biglietti della Lotteria, visto che i dati comunicati da Agimeg e Agipro News parlando di 9,6 milioni di biglietti venduti. Una venduta che non si registrava da 15 anni a conferma che la Lotteria Italia è ancora oggi un appuntamento cult per milioni di italiani!

Ma quali sono i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026?

Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti e i rispettivi premi

Ecco nel dettaglio il numero del biglietto vincente, il rispettivo premio e il luogo dove è stato venduto:

PRIMO PREMIO LOTTERIA : 5 milioni di euro è il SERIE T270462 venduto a Roma ;

: è il venduto a ; SECONDO PREMIO LOTTERIA : 2,5 milioni di euro SERIE E334755 venduto a Ciampino (RM) ;

: di euro venduto a ; TERZO PREMIO LOTTERIA : 2 milioni di euro SERIE L430243 venduto a Quattro Castella (RE) ;

: di euro venduto a ; QUARTO PREMIO LOTTERIA : 1,5 milioni di euro è il biglietto SERIE D019458 vinto a Jerzu (NU);

: è il biglietto vinto a Jerzu (NU); QUINTO PREMIO LOTTERIA della Lotteria Italia da 1 milione di Euro è SERIE Q331024 (venduto ad Albano Laziale, provincia di Roma).

Tra le novità della Lotteria Italia 2026 c’è anche un premio speciale del valore di 300.000 euro assegnato al biglietto con Serie M 291089 venduto ad Auronzo di Cadore (BL).

Non mancano i premi di seconda, terza e quarta categoria anche se quest’anno la Lotteria Italia ha voluto aggiungere ai premi milionari e al premio speciale anche ben 300 premi di seconda, terza e quarta categoria. I premi di seconda categoria sono: 30 premi da euro 100.000 ciascuno, mentre quelli di terza categoria sono 60 premi da euro 50.000 ciascuno. Infine i premi di quarta categoria sono 210 da 20.000 euro.

Ricordiamo che è possibile controllare la serie e il numero del biglietti collegandosi al sito ufficiale della Lotteria Italia.