Amici ha già il suo primo prof. Si tratta di Lorella Cuccarini, la showgirl più amata dagli italiani, confermata anche l’anno prossimo dietro la cattedra del talent show campione d’ascolti di Canale 5.

Lorella Cuccarini resta ad Amici di Maria De Filippi

La scuola di Amici 2022 riparte da una conferma: la presenza di Lorella Cuccarini. E’ ufficiale: la showgirl tornerà da settembre ad insegnare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La conferma è arrivata dalla diretta interessata che, intervistata da Leggo, ha confermato di aver accettato di proseguire la sua avventura nel talent show di successo di Maria De Filippi. Ecco le parole della Cuccarini:

Ho concordato con il programma […] Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto.

Non solo, la Cuccarini parlando proprio dell’esperienza ad Amici ha aggiunto:

E’ un’esperienza così bella che non volevo interromperla. Tra i ragazzi vedo tanto talento e voglia di farcela. Credo che molto probabilmente manterrò la cattedra di canto.

Non solo Amici, Lorella Cuccarini torna anche a teatro con Rapunzel – Il Musical

Ma non finisce qui, visto che Lorella Cuccarini oltre a ricoprire il ruolo di professore di canto ad Amici di Maria De Filippi, è pronta a tornare anche in teatro. La showgirl, infatti, ha confermato la sua presenza nel musical “Rapunzel – Il Musical” dove ha interpretato per la prima volta in assoluto il ruolo della cattiva.

“Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico” – ha detto la showgirl confermando così il ritorno a teatro dell’opera accaldatissima da pubblico e critica. Rapunzel – Il Musical farà il suo ritorno al Teatro Brancaccio di Roma dal 2 dicembre fino all’8 gennaio durante il periodo delle feste di Natale. Non solo, il musical farà tappa anche al Teatro Nazionale di Milano.