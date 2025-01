Lo Zoo di 105 festeggia il 25esimo compleanno, al Teatro Arcimboldi di Milano, all’insegna del divertimento e dell’ironia. Sul palcoscenico, per la prima volta, tutta la squadra al completo. Nato nel 1999 da un’idea di Marco Mazzoli, “Lo Zoo di 105” è un programma radiofonico da milioni di ascoltatori, un format tv, una serie di compilation e per l’occasione si è trasformato addirittura in uno spumeggiante e irriverente spettacolo teatrale.

Lo Zoo di 105, in onda su Radio 105 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00, è da sempre uno dei programmi più ascoltati d’Italia, il più querelato come viene anche mostrato durante lo spettacolo, il più discusso e per finire il “programma che non piace”.

Quella dell’Arcimboldi è stata la prima volta a teatro per Marco Mazzoli, Paolo Noise, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri e tutta la squadra, un importante momento di incontro con il proprio pubblico che ogni giorno si collega sulla frequenza per ascoltare l’ironia dei protagonisti.

I biglietti della prima data hanno registrato il sold out in soli 13 minuti. Per questo “Zoo 25. Veniamo noi…” non si può fermare e si prepara ad affrontare una vera e propria tournée teatrale in tutta Italia.

Tanti i momenti che hanno segnato lo spettacolo, tra gag divertenti e goliardia, uno dei momenti più toccanti è stato senza ombra di dubbio l’omaggio a Leone Di Lernia.

