Lo Zecchino d’oro 2020 rimandato a maggio 2021. Qualche tempo fa vi avevamo dato notizia che Lo Zecchino d’Oro, con al timone Mara Venier e Carlo Conti, quest’anno sarebbe andato in onda a fine novembre con la serata finale fissata al 5 dicembre. Tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, è stato rimandato a maggio 2021.

Come dicevamo, lo Zecchino d’oro era previsto per dicembre 2020 sull’ammiraglia Rai, ma dobbiamo arrenderci purtroppo, ancora una volta al coronavirus che sta tornando più prepotente che mai, con una seconda ondata con la curva dei contagi in risalita. Attraverso i nuovi D.P.C.M del governo Conte, sappiamo che l’Italia è divisa in tre colori, ovvero tre zone, a seconda della contagiosità del virus: zona gialla, zona arancione e zona rossa.

L’appuntamento era previsto a dicembre con le dirette pomeridiane e poi la finale nel sabato sera di Rai1, esattamente il 5 dicembre, ma così non sarà più. Al timone del programma l’amatissima Mara Venier e Carlo Conti, che è per fortuna è uscito dall’ospedale, essendo stato ricoverato per covid 19.

Quindi il coronavirus cancella, o meglio rimanda, la popolare rassegna canora per bambini a maggio 2021, nella speranza che la pandemia sia un lontano ricordo. Carlo Conti, conduttore nonché direttore artistico dello Zecchino d’oro, in questi ultimi tempi è stato ricoverato in ospedale essendo risultato positivo al covid, e dovendo quindi rinunciare alla conduzione di Tale e Quale Show, lo show del venerdì sera dell’ammiraglia Rai, che è comunque andato in onda anche senza di lui. Ma per fortuna ora sta meglio, è stato dimesso e gli auguriamo di ristabilirsi completamente.

Mara Venier e Carlo Conti per la prima volta assieme alla conduzione di un programma

La Zia di tutta Italia, la Zia Mara è la prima volta che condurrà un programma assieme all’amico Carlo Conti, che in occasione del suo compleanno le ha fatto una bella sorpresa a Domenica In. I due hanno un bel feeling e per vederli insieme allo Zecchino d’Oro dovremo aspettare maggio 2021.