Mara Venier allo Zecchino d’oro 2020 come conduttrice assieme a Carlo Conti. Se in un primo momento si era pensato che a fianco a Conti ci potesse essere Lorella Cucccarini, grazie a Blogo si apprende che la strepitosa Zia Mara, che ci tiene compagnia tutte le domeniche pomeriggio, sarà al timone della kermesse canora dei più piccoli.

Zia Mara al timone dello Zecchino D’Oro con Carlo Conti

Anche se manca poco più di un mese alla manifestazione dello Zecchino d’Oro i giochi sembrano quasi fatti: al timone Carlo Conti e Mara Venier, che a Rai 1 sono proprio di casa. Saltata, quindi la candidatura di Lorella Cuccarini, che Stefano Coletta – responsabile di rete – le aveva proposto dopo averle tolto la conduzione de La Vita in Diretta, che quest’anno conduce in solitaria Alberto Matano. Alla rassegna internazionale di canzoni per bambini, dunque avremo Carlo Conti, come ogni anno, e Mara Venier.

Conduttori Zecchino D’Oro 2020: sono circolati vari nomi

La scelta è ricaduta su una veterano della Tv, appunto Mara Venier che ha anche un bel feelling con i più piccoli. Basi vedere l’amore di nonna che posta su Instagram con il suo nipotino. All’inizio si era pensato a Luigi e Sofia, la coppia di “Me contro te” ma i due avrebbero chiesto un compenso stratosferico, impensabile per Mamma Rai (la coppia pare abbia guadagnato qualcosa come 2,85 milioni di euro nell’ultimo anno).

Dunque ci si è messi alla ricerca di altri nomi ed è saltato fuori quello della Venier. Tuttavia, Luigi e Sofia non è detto che possano tornare in corsa magari non nel ruolo di conduttori.

La regina della Domenica Pomeriggio alla conduzione dello Zecchino d’Oro

Quindi la Venier con l’amico fraterno Carlo Conti al timone de Lo Zecchino d’Oro 2020 compresa la serata finale. Ancora non sono state rese note le date di messa in onda che potrebbero essere comunicate già a fine ottobre.

Lo zecchino d’Oro andrebbe in onda nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì, con la finale posizionata il sabato sera, naturalmente sull’ammiraglia Rai. Sicuramente la coppia Venier- Conti si preannuncia spumeggiante e ridanciana, capace di coinvolgere i più piccoli e tutta la famiglia davanti la tv.