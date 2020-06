Lorella Cuccarini, venerdì scorso ha salutato il pubblico de La vita In Diretta ringraziando tutta la macchina che ruota dietro il programma e non risparmiando qualche frecciatina al collega Matano, che ha accusato di “Maschilismo sfrenato”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Non so come, non so quando ci rivedremo…” . Ed ecco dove potremo rivederla al più presto…

Lorella Cuccarini, l’addio a La vita in Diretta e le proposte del direttore di Rai1 Stefano Coletta

La conduttrice come saprete è uscita dal programma tra le polemiche a causa della lettera inviata dalla Stessa al gruppo di lavoro che l’ha accompagnata per un anno così complicato e difficile. La Cuccarini non ha risparmiato parole al vetriolo per il collega Matano, anche se il suo nome non è mai stato fatto.

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta giorni fa ha voluto incontrare la conduttrice per metterla al corrente della sua mancata riconferma a La Vita in Diretta e per proporle nuove idee in seno all’azienda.

Di che si tratta? Come anticipato da Blogo, Coletta vorrebbe la Cuccarini al timone di alcune prime serate all’insegna di show e di varietà. Tra questi ci potrebbe essere l’idea di riproporre lo show che l’ha “inventata” in una rivisitazione aggiornata al 2020. Naturalmente ci riferiamo a Fantastico in coppia con il suo mentore Pippo Baudo che la lanciò nel 1985.

Naturalmente il condizionale è d’obbligo e si parla solo di progetti – in fase embrionale – la Cuccarini, tuttavia è corteggiata anche da La7, la rete di Urbano Cairo. Pare veramente assurdo che una donna e una conduttrice del calibro di Lorella Cuccarini che ha all’attivo un’infinità di programmi di successo e una carriera invidiabile di oltre 30 anni debba rimanere posteggiata a bordo campo senza nessuna possibilità.

Ma non dubitiamo che anche la Cuccarini troverà il suo posto al sole e tornerà nuovamente nelle case degli italiani, magari proprio con un varietà su Rai 1 o su La7. Staremo a vedere cose ha in serbo per Lorella la stagione televisiva 2020/2021.