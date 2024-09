Teo Mammucari è pronto al debutto con “Lo Spaesato”. Il nuovo people comedy show racconta l’Italia attraverso la comicità partendo dai teatri storici di piccoli comuni. Un viaggio, attraverso i borghi e l’incontro con le persone che vi abitano, ricco di umanità e risate. Scopriamo insieme le anticipazioni della prima puntata e quando andrà in onda.

Teo Mammucari conduce Lo Spaesato

Dopo aver vinto la prima edizione de ‘Il Cantante Mascherato‘, Teo Mammuccari ha preso parte a ‘L’Acchiappatalenti‘ ed è stato concorrente di ‘Ballando con le Stelle‘. Ora è alla guida di un programma innovativo dal titolo ‘Lo Spaesato‘ che andrà in onda ogni lunedì sera a partire dal 16 settembre 2024 in prima serata su Rai2.

Si tratta di un people comedy show che vedrà il presentatore girare nei borghi, incontrare gli abitanti e intervistarli, per poi trasformare quei racconti nei personaggi di una grande commedia popolare. Il finale è infatti sul palco dei teatri storici dei piccoli comuni sparsi per l’Italia dove Mamuccari si esibirà davanti a loro. Come spiegato nel comunicato della trasmissione:

“Teo Mammucari vive a Roma ma a volte il caos della metropoli lo fa sentire un po’ spaesato. Ripensa alla sua infanzia, trascorsa nei paesi dei suoi genitori – Velletri ed Acerenza – dove tutto era intriso di semplicità“.

Obiettivo è quello di partire verso cinque borghi italiani per provare a rispondere a poche e semplici domande: Cosa mi sono perso scegliendo di vivere in città? I paesani stanno bene o vorrebbero scappare? È meglio la vita frenetica di una metropoli o la vita lenta di una piccola comunità? Le risposte arriveranno durante questo viaggio che si concluderà nell’ultima puntata proprio ad Acerenza.

"Tutti i programmi che ho fatto sono racchiusi ne #LoSpaesato, il nuovo format in cui raccontiamo l'Italia con comicità attraverso gli abitanti dei paesi".@mammucari_teo

📌Dal 16 settembre su @RaiDue pic.twitter.com/2J1r5hic9C — Rai (@Raiofficialnews) September 13, 2024

Anticipazioni puntate e paesi visitati

Saranno cinque le prime serate in onda su Rai2 de ‘Lo Spaesato‘, prodotto da Stand by me per la Direzione Intrattenimento Prime Time. Si tratta dell’adattamento di “Comedy on the edge” prodotto e creato dal broadcaster danese DR insieme al conduttore Jan Gintberg e distribuito in tutto il mondo da All Right Media.

Teo Mammucari girerà l’Italia: da Agropoli (SA) alle porte del Parco Nazionale del Cilento e Ostra (AN), sulle colline marchigiane, fino a Sonnino, con il suo borgo medievale. Per arrivare poi ad Acerenza (PZ), in cui lui ha trascorso i primi anni della sua vita, e a Tricase (LE), paesino del Salento che si snoda tra la marina animata dai pescatori e il centro storico ricamato da fregi barocchi.