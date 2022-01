Gerry Scotti è pronto a tornare con Lo Show dei record 2022. Il programma andrà in onda come di consueto su Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Ma andiamo a vedere quando andrà in onda la nuova edizione del programma Lo Show dei record.

Lo Show dei record 2022 con Gerry Scotti: quando in TV

Il programma televisivo Lo Show dei record 2022 torna in prima serata in onda su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti. Lo show andrà in onda a partire da domenica 13 febbraio. Il programma prenderà il posto di un altro show di successo della rete ammiraglia del gruppo Mediaset: “Avanti un altro pure di sera”, che terminerà la programmazione domenica 6 febbraio 2022.

La storia dello show

La prima edizione del format Lo Show dei record è andata in onda in prima serata su Canale 5 il 7 gennaio 2006, per ben sei edizioni, fino al 6 aprile 2015. La settima edizione è andata in onda su TV8 dal 25 novembre al 23 dicembre 2018 con il titolo La notte dei record. Le prime due edizioni sono state condotte da Barbara D’Urso, la terza edizione è stata condotta da Paola Perego, la quarta, la sesta e l’ottava da Gerry Scotti, che condurrà anche la nuova edizione. A condurre la quinta edizione fu Teo Mammucari, mentre la settima fu condotta da Enrico Papi.

Lo Show dei record 2022: il format tv

Il programma Lo Show dei record 2022, è dedicato ai più famosi e particolari primatisti del mondo appartenenti al Guinness dei primati. Durante la trasmissione è presente un Giudice ufficiale del Guinness World Records, in tutte le edizioni il giudice è stato Marco Frigatti, che ha il compito di convalidare e certificare il raggiungimento dei nuovi record e il superamento di quelli precedenti.

Nell’edizione del 2015, sono state introdotte delle esterne che hanno visto come inviato Edoardo, il figlio di Gerry Scotti. Presente anche il giudice canadese Lisa Hoffman, che si occupava di convalidare proprio i vari record che avvenivano nelle esterne. Nella settima edizione, i giudici erano Sofia Greenacre e David Ferrini.