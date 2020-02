A Live Non è la d’Urso, fra gli ospiti di domenica 9 febbraio 2020, vi saranno Rita Rusic e Nina Moric, ma anche tanti altri personaggi famosi per tanti dibattiti che infuocheranno il salotto di Barbara d’Urso. Quali altri vip approderanno in studio? Oltre alle due donne nominate arriveranno: Vittorio Cecchi Gori, i genitori di Luigi Mario Favoloso e soprattutto il fidanzato di Antonella Elia. Ecco tutte le anticipazioni.

Live Non è la d’Urso, ospiti di stasera, 9 febbraio 2020: Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori

Non avendo nuovi eliminati con cui parlare del GF Vip 4, Barbara d’Urso, a Live Non è la d’Urso, si occuperà ancora una volta di Rita Rusic e della storia con Vittorio Cecchi Gori. I due avranno modo di parlare a lungo di Valeria Marini e di quanto è accaduto nella loro vita.

Riascoltando le dichiarazioni della showgirl stellare sia la Rusic che Cecchi Gori potranno esprimere il loro parere e raccontare il loro punto di vista sugli eventi che gli hanno visti protagonisti.

Valeria Marini è entrata nella casa più spiata d’Italia ben due volte e ha avuto modo di confrontarsi con Rita Rusic. Sembrava che le due potessero aver seppellito l’ascia di guerra, ma a quanto pare così non è stato. Cos’altro accadrà nel salotto della d’Urso? Quali aneddoti o rivelazioni scottanti emergeranno?

Live Non è la d’Urso ospiti 9 febbraio 2020: busta choc gold

Sempre in merito al GF Vip 4, Barbara d’Urso si occuperà del presunto tradimento ai danni di Antonella Elia. Nella busta choc gold pare essere contenuto un filmato inequivocabile pronto a svelare la verità.

E’ davvero successo qualcosa dunque fra il fidanzato di Antonella Elia e la sua ex, Fiore Argento, sorella della più nota Asia? Come mai i due si sono incontrati e a fotografarli c’erano dei paparazzi?

In studio arriverà anche il fidanzato di Antonella Elia. Quest’ultimo cercherà di spiegare i fatti e si sottoporrà alla macchina della verità.

Dopo l’annuncio di Barbara d’Urso in molti si sono dunque chiesti se lunedì sera la Elia potrà vedere le dichiarazioni del fidanzato e scoprire i nuovi dettagli sul suo presunto tradimento. Come andrà a finire? I più romantici si aspettano che si tratti solo di un brutto sogno e che visto il bacio che i due “piccioncini” si sono scambiati in prima serata su Canale 5, le accuse di tradimento possano sparire come svanisce una bolla di sapone.

Gli altri ospiti di Barbara d’Urso

Protagonista della nuova puntata dello show di Canale 5 sarà Nina Moric. La modella avrà modo di rispondere alle accuse che le ha mosso contro Luigi Mario Favoloso e raccontare la sua verità.

La Moric ha acconsentito di far controllare le foto mostrate nelle precedenti puntate a qualche chirurgo plastico e si è detta disposta a farsi visitare per poter così smentire una volta per tutte le giustificazioni addotte dall’ex fidanzato. I lividi presentati nella foto non erano il segno di vecchie liposuzioni, ma ben altro.

In studio vi saranno inoltre anche i genitori di Luigi Mario Favoloso pronti a prendere le difese del figlio.

Quali altri personaggi famosi approderanno a Live Non è la d’urso? Durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 la conduttrice non ha voluto svelare molto altro dicendo di non poter parlare ancora di alcuni vip che sarebbero approdati nel suo salotto.

Live Non è la d’Urso a Sanremo: una limo al Festival

Di Live Non è la d’Urso si sta parlando molto in queste ore, non solo per le anticipazioni della nuova puntata. Come segnalato sui social, infatti, Barbara d’Urso ha inviato una limousine con dentro: Lisa, Gerardina Trovato e Tony Dallara.

Cosa faranno i tre a Sanremo 2020? Lisa era furiosa con Amadeus per non averla scelta fra i cantanti in gara. Gerardina Trovato, invece, aveva sottolineato, proprio in trasmissione, di aver numerose canzoni, ma di non aver i soldi per produrle e farle diventare un disco, oltre che per presentarsi al Festival.