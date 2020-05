Live Non è la d’Urso si allunga. Ebbene sì, per la gioia di tutti i fan il programma proseguirà ancora per qualche domenica. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 in onda venerdì 22 maggio 2020. Ecco tutte le news il merito al programma di prima serata dell’ammiraglia Mediaset.

Live Non è la d’Urso si allunga: nuove puntate in onda dopo il grande successo

Siete felici? Live Non è la d’Urso non chiuderà i battenti il prossimo 24 maggio 2020. Secondo il calendario, infatti, quella della prossima domenica sarebbe dovuta essere l’ultima puntata di una intensa stagione. La trasmissione, pur cambiando collocazione serale all’interno del palinsesto di Canale 5, non ha quasi mai avuto un attimo di pausa. Come molti ricorderanno, a parte il periodo natalizio, il programma ha sempre proseguito la sua marcia inarrestabile informando i telespettatori anche durante la fase del lock-down e cambiando la sua formula. Niente pubblico, meno gossip e pochissimi ospiti se non in collegamento via skype.

Visto l’ottimo riscontro portato a casa i piani alti hanno chiesto a Barbara d’Urso di proseguire ancora per qualche domenica per tener compagnia a tutti i telespettatori continuandoli anche ad informarli su cosa si potrà o non si potrà fare nei prossimi mesi.

Quante domeniche andrà ancora in onda? La conduttrice non si è sbilanciata sul numero di puntate che verranno messe nel palinsesto. Di certo è che anche il mese di giugno la vedrà coprire uno spazio importante all’interno del palinsesto tv.

In rete si vocifera che Live Non è la d’Urso proseguirà per altre tre puntate andando in onda: il 31 maggio, il 7 giugno e il 14 giugno. Si attendono conferme ufficiali.

Le anticipazioni di domenica 24 maggio 2020: Paolo e Clizia

Durante la puntata di domenica 24 maggio 2020 di Live Non è la d’Urso, secondo quando annunciato dalla stessa d’Urso, vedremo Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Ebbene forse come solo i telespettatori di Pomeriggio 5 sanno, i due ex gieffini potranno riabbracciarsi proprio il prossimo 24 maggio, giorno in cui il bel Ciavarro, volato in Sicilia dalla sua Clizia, terminerà la quarantena.

Sapendo che i telespettatori amano la coppia e che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà una volta che i due si riabbracceranno, Barbara d’Urso ha quindi deciso di seguire la storia e cavalcare il gossip.