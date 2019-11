A Live Non è la d’Urso, secondo gli ospiti del 4 novembre 2019, arriveranno Eva Henger e Lucas Peracchi. Sarà la volta del chiarimento definitivo? Cosa accadrà? Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata annunciate da Barbara d’Urso durante l’ultimo appuntamento settimanale con Pomeriggio 5.

Live Non è la d’Urso ospiti 4 novembre: Marco Carta

Come già annunciato in precedenza a Live Non è la d’Urso, lunedì in prima serata, 4 novembre 2019, ci sarà Marco Carta. Dopo la sentenza del giudice di Milano che lo ha assolto per il furto di magliette alla Rinascente, il cantante racconterà in studio l’incubo vissuto in questi mesi.

Tutto iniziò il 31 maggio scorso quando la notizia dell’arresto di Marco Carta rimbalzò su tutti i media. A lungo si parlò delle magliette rubate, delle telecamere e delle dichiarazioni dei vari commessi e possibili testimoni.

Carta andò in diversi studi televisivi, fra cui quello di Barbara d’Urso, per proclamare la sua innocenza, ma promise alla conduttrice di Canale 5 di tornare da lei per raccontarle poi come sarebbe finita.

Siccome ogni promessa è debito, dopo essere stato assolto, Carta racconterà la sua gioia proprio lunedì sera, in prima serata sull’ammiraglia Mediaset.

Live Non è la d’Urso ospiti 4 novembre: Cicciolina e la casa del figlio

Dopo quanto accaduto in studio settimana scorsa, con Cicciolina che si è spogliata davanti a tutti mostrando il seno ad Alda D’Eusanio, si tornerà a parlare nuovamente del figlio di Ilona Staller.

Cicciolina ha mostrato ai giornalisti della trasmissione la casa del figlio dove è stata trovata la droga che ha fatto sì che il giovane venisse arrestato.

Live Non è la d’Urso: ultimo capitolo della lite fra la Henger e Peracchi?

Dopo settimane e settimane in cui fra Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la d’Urso non si fa altro che parlare della loro lite, forse, finalmente, si giungerà al capitolo conclusivo.

Riusciranno Eva Henger, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi a riappacificarsi dopo tutto quello che si sono detti in televisione e dopo tutto quello che è accaduto?

Nel fatidico ascensore di Live Non è la d’Urso, come annunciato dalla conduttrice, si incontreranno Eva e Lucas. Cosa accadrà? La lite si infiammerà ancora di più o i due riusciranno a fare pace?

Settimana scorsa Lucas si era presentato per mettere una pietra sopra a tutti i dissapori, ma Eva aveva mandato una lettera annunciando di voler adire alle vie legali. Lucas aveva quindi annunciato di voler procedere con le querele per tutelare la sua immagine. Cosa è cambiato in una settimana?

Live Non è la d’Urso ospiti: Loredana Lecciso contro tutti

Sola contro tutti, o meglio contro cinque agguerritissime sfere, così come è accaduto ad altri personaggi prima di lei, vi sarà Loredana Lecciso.

Cosa è successo recentemente alla compagna di Al Bano? Cosa scatenerà gli opinionisti spingendoli a criticarla aspramente?