Lunedì 14 settembre 2020 prenderà il via su canale 5 la quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini per il secondo anno consecutivo. L’idea di partire il 14 settembre è forse data dal fatto che esattamente 20 anni fa, il 14 settembre del 2000 andava in onda sui nostri schermi la primissima edizione del reality di canale 5.

Live non è la D’Urso nella prima puntata del 13 settembre, reunion dei concorrenti del primo Grande Fratello

Nel lontano 2000, nulla si sapeva del programma: non si conoscevano i concorrenti, tutte persone comuni passate ai casting, né le dinamiche che si sarebbero sviluppate tra loro, né se avesse avuto un appeal positivo sul pubblico.

Sapevamo soltanto che alcuni ragazzi, tra uomini e donne, venivano rinchiusi in una Casa, privati di tutto, e spiati H24 dalle telecamere per circa tre mesi. Un esperimento sociale si disse, che nella prima edizione fu proprio questo. Poi con gli anni, il reality si è un po’ snaturato dando in pasto al pubblico uno spettacolo con dinamiche ben scritte, che ha molto poco di spontaneo.

Grande Fratello a distanza di 20 anni i protagonisti alla prima di Barbara d’Urso

E ora è tempo di celebrare l’anniversario con una speciale reunion. Quale posto migliore che il salotto domenicale di Barbara D’Urso? Del resto Miss Caffeucci ha condotto il reality per ben cinque edizioni.

Così come rivela il sito di Davide Maggio, proprio alla prima puntata di Live Non è la D’Urso ci sarà la reunion del primo Grande Fratello, con molti dei protagonisti di quell’anno.

Quindi, Salvo Veneziano – il pizzaiolo -, Francesca Piri, Cristina Plevani – la vincitrice- Marina la Rosa – la “gatta morta”-, Sergio Volpini – l’ottusangolo -, Lorenzo Battistello – il cuoco -, Maria Antonietta Tilloca, Roberta Beta.

Ovviamente, non sarà presente Rocco Casalino, oggi portavoce del premier Giuseppe Conte. E il compianto Pietro Taricone che è venuto a mancare a causa di un incidente il 29 giugno del 2010.

Sarà sicuramente emozionante rivedere i primi protagonisti di questo reality che nel tempo ha lanciato numerosi personaggi nel mondo del cinema e della tv. E voi ci sarete?