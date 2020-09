Stavolta il cast è ufficiale e il Grande Fratello Vip è ai nastri di partenza. La puntata d’esordio è prevista per lunedì 14 settembre e ci terrà compagnia per 13 settimane fino a primi di dicembre. L’appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini – per il secondo anno consecutivo – è fissato oltre che al lunedì, anche al venerdì, naturalmente in prima serata su canale 5.

Grande Fratello Vip, pronto a decollare sugli schermi di canale 5: Il cast

Alla fine dopo molti giri di valzer, dopo numerose indiscrezioni trapelate sul web, il cast al completo del Grande Fratello Vip è sostanzialmente formato dai nomi che vi avevamo già comunicato a metà agosto e che oggi hanno una conferma. Ma chi sono questi 20 vip che ci terranno compagnia per quasi tre mesi successivi? Ecco il cast al completo.

Per la quota femminile abbiamo:

Adua del Vesco , attrice ed ex di Gabriel Garko;

, attrice ed ex di Gabriel Garko; Patrizia De Blank , contessa e prezzemolina dei salotti della D’Urso;

, contessa e prezzemolina dei salotti della D’Urso; Myriam Catania , attrice ed ex di Luca Argentero;

, attrice ed ex di Luca Argentero; Elisabetta Gregoraci , conduttrice tv e showgirl, ex di Flavio Briatore;

, conduttrice tv e showgirl, ex di Flavio Briatore; Matilde Brandi, ballerina e showgirl;

ballerina e showgirl; Dayane Mello , modella;

, modella; Stefania Orlando, conduttrice tv;

conduttrice tv; Francesca Pepe, modella;

modella; Maria Teresa Ruta (giornalista) in coppia con la figlia Guenda Goria (pianista e attrice), come unico concorrente;

(giornalista) in coppia con la figlia (pianista e attrice), come unico concorrente; Flavia Vento, showgirl e attrice.

Per la quota maschile invece troveremo:

Fulvio Abbate, scrittore,

scrittore, Enock Barwuah, calciatore e fratello del più noto Balotelli;

calciatore e fratello del più noto Balotelli; Dennis Dosio , influencer e ospite quasi fisso di Barbara D’Urso;

, influencer e ospite quasi fisso di Barbara D’Urso; Fausto Leali, cantautore;

cantautore; Massimiliano Morra, attore ex di Adua del Vesco;

attore ex di Adua del Vesco; Francesco Oppini, commerciante e opinionista sportivo, nonché figlio di Alba Parietti;

commerciante e opinionista sportivo, nonché figlio di Alba Parietti; Pierpaolo Pretelli, libero professionista e primo velino uomo di Striscia La Notizia;

libero professionista e primo velino uomo di Striscia La Notizia; Andrea Zalletta, ex tronista di Uomini e Donne e Dj producer, modello;

ex tronista di Uomini e Donne e Dj producer, modello; Tommaso Zorzi , presentatore e web entertainer;

, presentatore e web entertainer; Paolo Brosio, giornalista.

Grande Fratello Vip: il conduttore e gli opinionisti

La quinta edizione del reality più longevo della televisione è affidata per il secondo anno consecutivo ad Alfonso Signorini. Sicuramente la conduzione precedente è molto piaciuta al pubblico e gli ascolti dello show hanno premiato Signorini, tanto che l’azienda lo ha riconfermato anche per questa nuova edizione.

Il direttore di Chi ha voluto accanto a se come opinionisti, Pupo già presente nella scorsa edizione e Antonella Elia, vincitrice morale del Grande Fratello Vip 4.

Sicuramente l’imprevedibilità e il carattere della Elia sono due elementi essenziali affinchè ci sia un po’ di pepe negli interventi degli opinionisti. Sappiamo bene che Antonellina non ha peli sulla lingua ed entra spesso a gamba tesa senza il minimo problema.

Grande Fratello Vip: le novità e le norme anti-covid

Come novità dello show possiamo dirvi che andrà in onda nuovamente da Roma, quindi non più con Alfonso in collegamento da Milano e che sarà presente il pubblico. Sicuramente non il numero che potrebbe contenere lo studio – circa 320 persone – ma un numero limitato di 100 persone per garantire il distanziamento sociale.

Va da se, che anche conduttori e opinionisti staranno a distanza di sicurezza. Inoltre, tutti i concorrenti ivi compreso tutto lo staff che ruota intorno al GFVip si sottopone giornalmente a controlli, sanificazione degli ambienti e tutto ciò che prevede il protocollo di sicurezza.