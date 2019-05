Come rivedere, in streaming on demand, la puntata completa di Live – Non è la D’Urso del 29 maggio 2019? Trasmessa ieri sera, in diretta e in prime time su Canale 5, l’intera serata condotta da Barbara D’Urso è disponibile qui su Super guida tv, grazie al nuovo video Mediaset ufficiale.

Nel corso dell’undicesima puntata di Live, in onda ieri dalle ore 21.40 circa, c’è stato anche spazio per: la lite tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso; l’intervista a Sandra Milo a proposito di debiti; lo scontro tra Guendalina Tavassi e Eliana Michelazzo; una nuova verità sul “caso Mark Caltagirone”; Karina Cascella contro Pamela Prati; le precisazioni della D’Urso su Luxuria al Grande Fratello.

Rivediamo, allora, in questo video da consultare in streaming, tutto il nuovo appuntamento col programma VideoNews. Qui anche le due precedenti puntate della trasmissione, datate 22 e 15 maggio 2019.