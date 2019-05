A Live – Non è la D’Urso va in onda la furiosa lite tra Guendalina Tavassi ed Eliana Michelazzo. Durante la nuova intervista alla ex agente di Pamela Prati, infatti, l’opinionista e l’ospite del programma di Canale 5 si scontrano. Il motivo? La loro amicizia in bilico, a causa delle rispettive prese di posizione sul giallo del presunto matrimonio col fantomatico Mark Caltagirone. Rivediamo, allora, l’intero momento, in questo video Mediaset, tratto dalla puntata di stasera, mercoledì 29 maggio 2019.