Il 28 ottobre 2019 è stata trasmessa la prima puntata di Live – Non è la D’Urso in onda di lunedì sera. Ecco il video Mediaset – completo – per rivederla in replica online e in streaming on demand.

Nella puntata di Live di ieri: la taglia 15 Allegra Cole; l’intervista ad Ilona Staller in difesa del figlio; l’assenza di Eva Henger; la moglie di Caniggia di nuovo all’attacco; le ulteriori rivelazioni di Clizia Incorvaia; Tony Colombo e la moglie contro tutti.

Live con Barbara D’Urso tornerà in tv lunedì prossimo.