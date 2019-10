Clizia Incorvaia è tornata a Live – Non è la D’Urso per parlare di Francesco Sarcina. Di nuovo ospite, nella puntata di lunedì 28 ottobre 2019, l’influencer di 33 anni ha rivelato nuovi dettagli sulla storia d’amore con l’ex marito, finendo però per avere uno scontro abbastanza acceso con Roberto Alessi, opinionista in studio.

Clizia Incorvaia è già stata ospite a Live – Non è la D’Urso nella puntata di domenica 13 ottobre 2019. Nella precedente intervista, l’influencer aveva per prima cosa confermato il presunto tradimento con l’attore Riccardo Scamarcio.