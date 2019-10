Eva Henger assente a Live – Non è la D’Urso. Dopo l’intervista a Domenica Live e la relativa replica in studio di Lucas Peracchi, nella puntata di ieri sera, lunedì 28 ottobre 2019, l’ex attrice di film a luci rosse non si è presentata.

Eva Henger ha spiegato i motivi dell’assenza in una lettera indirizzata a Barbara D’Urso. A leggerla in trasmissione, nell’ascensore messo in piedi a “Live”, è stato Lucas, il fidanzato della figlia, da lei accusato di presunte violenze nei confronti di Mercedesz.

Ecco il video Mediaset con l’intero momento, trasmesso in prima serata su Canale 5.