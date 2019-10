Allegra Cole, taglia 15 di seno, si racconta a Live – Non è la D’Urso. Ospite in studio nella puntata di ieri sera, lunedì 28 ottobre 2019, la donna dapprima racconta la sua storia in un’intervista e poi al pubblico “regala” anche un servizio registrato in giro per Milano.

Allegra Cole, mamma di 8 figli con un seno che ha un peso di 11 chili, si concede un giro per le strade milanesi, desiderosa di scorgere le reazioni dei passanti alla vista del suo enorme “davanzale”. A preoccupare, però, sono anche le conseguenze per la sua salute.

Ecco i video Mediaset dedicati all’ospitata di Allegra a Live. In basso: anche l’esibizione finale della Cole al pianoforte. Un omaggio ai Queen che ha chiuso la puntata di ieri sera, terminata intorno all’1.15.